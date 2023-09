Piłkarz kupił najdroższy nowy samochód świata

Kiedy Rolls-Royce zaprezentował podczas Concorso d'Eleganza nad jeziorem Como trzeci z trzech modeli Boat Tail, tylko kilku pracowników Rolls-Royce'a wiedziało, kto na koniec dnia otrzyma kluczyki do samochodu. Tajemnice teraz rozwiało Daily Mail. Zbudowane zostały trzy egzemplarze Boat Tail, przy czym każdy z nich nieco różni się detalami, wyposażeniem i kolorem. Jeden trafił do Beyoncé i Jay-Z, drugi do syna producenta pereł, a trzecie wg. Daily Mail do gwiazdy piłki nożnej Mauro Icardi.

Reklama

Rolls-Royce Boat Tail mat. prasowe

Mauro Icardi FRANCK FIFE/AFP

30-letni napastnik występujący w tureckim klubie Galatasaray był ostatnio częściej obecny w mediach ze względu na przerywane relacje z żoną niż osiągnięcia sportowe. Ile kosztował wyjątkowy Rolls-Royce? Źródła podają kwotę 26,2 mln euro, co czyni trzeciego Boat Tail prawdopodobnie najdroższym nowym samochodem na świecie. Nawet jeśli Rolls-Royce nie ujawnia tego oficjalnie, można założyć, że pod maską pracuje 6,75-litrowy silnik V12, który napędza także model Phantom. Rolls strzeże nie tylko anonimowość swoich klientów, ale również zbudowanych dla nich modeli.