To już drugi debiutujący w tym roku rodzinny model Kii w cenie poniżej 100 tys. zł. Na początku roku Kia wprowadziła do oferty elektryczne EV2 za 99 900 zł, a teraz do salonów trafi odświeżony XCeed z napędem spalinowym w cenie, która może zaniepokoić również chińskie marki. W klasie kompaktowej Kia oferuje również nowy model K4 za 107 500 zł oraz SUV-a Seltos za 125 500 zł, który ma szansę stać się bestsellerem marki.

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Kia XCeed Foto: Materiały prasowe

Kia XCeed po liftingu. Bestseller wraca w nowej odsłonie

XCeed to kompaktowy SUV w stylu coupe. Zmiany objęły stylistykę, wnętrze, multimedia, wyposażenie oraz systemy bezpieczeństwa. Co równie istotne, polski importer otworzył już listy zamówień, a ceny startują od promocyjnych 99 900 zł.

W ubiegłym roku nad Wisłą zarejestrowano niemal 3400 egzemplarzy XCeeda, co zapewniło mu miejsce na podium najpopularniejszych modeli marki obok Sportage'a i Ceeda. Teraz Kia chce utrzymać ten wynik, wzmacniając pozycję modelu w niezwykle konkurencyjnym segmencie C-SUV.

Kia XCeed Foto: Materiały prasowe

Nowe multimedia jak w droższych modelach

Największą zmianą we wnętrzu jest nowy system multimedialny z dwoma ekranami o przekątnej 12,3 cala. Jeden pełni funkcję zestawu wskaźników, drugi odpowiada za obsługę systemu informacyjno-rozrywkowego.

Kabina zyskała również przeprojektowane nawiewy, nową kierownicę oraz odświeżone materiały wykończeniowe. Nowy XCeed oferuje również usługi Kia Connect, aplikację Kia App oraz cyfrowy kluczyk Digital Key 2.0, który pozwala otwierać i uruchamiać samochód za pomocą smartfona.

Więcej wyposażenia już w podstawowej wersji

Już bazowa odmiana M została wzbogacona m.in. o przednie czujniki parkowania, większy ekran centralny oraz elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold w wersjach z automatyczną skrzynią biegów. W standardzie znajdują się także reflektory LED, kamera cofania oraz pakiet systemów wspomagających kierowcę.

Wersja L dodaje m.in. system monitorowania martwego pola, ładowarkę indukcyjną, asystenta jazdy po autostradzie, podgrzewane fotele i kierownicę oraz aktywny tempomat z funkcją Stop & Go. Na szczycie gamy znajduje się odmiana Business Line, oferująca wentylowane przednie fotele, podgrzewaną tylną kanapę, elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, elektryczną klapę bagażnika oraz system audio JBL.

Kia XCeed Foto: Materiały prasowe

Komfort podróżowania na wyższym poziomie

Inżynierowie przeprowadzili również modyfikacje zawieszenia oraz poprawili wyciszenie kabiny. Zmiany mają przełożyć się na wyższy komfort podróżowania, szczególnie dla pasażerów tylnej kanapy. Przeprogramowano także system wyboru trybów jazdy. Według Kii różnice między ustawieniami Normal i Sport są teraz bardziej odczuwalne, co powinno pozytywnie wpłynąć na wrażenia zza kierownicy.

Dwa silniki benzynowe do wyboru

Gamę napędową otwiera trzycylindrowy silnik 1.0 T-GDI o mocy 115 KM, współpracujący z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Klienci oczekujący lepszych osiągów mogą wybrać jednostkę 1.6 T-GDI dostępną w dwóch wariantach mocy – 150 lub 180 KM. W obu przypadkach silnik współpracuje wyłącznie z siedmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną DCT.

Cena poniżej 100 tys. zł i szybkie dostawy do salonów

Na starcie Kia przygotowała promocyjny rabat w wysokości 5000 zł, który został już uwzględniony w cenniku. Klienci indywidualni mogą skorzystać z kredytu 50/50 z RRSO wynoszącym 0 proc., natomiast przedsiębiorcy – z leasingu przygotowanego przez importera. Produkcja nowego XCeeda ruszyła 29 maja w fabryce w Żylinie na Słowacji. Pierwsze egzemplarze mają trafić do polskich salonów już w drugiej połowie czerwca.