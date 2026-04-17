Słowo „neo” pochodzi z języka greckiego (néos) i oznacza po prostu „nowy” albo „odświeżony”. Z tym że odświeżenie w wypadku Volkswagena oznacza powrót do starych, sprawdzonych rozwiązań, które Volkswagen nie wiadomo dlaczego porzucił. Przynajmniej w filozofii projektowania wnętrz.

VW ID. 3 Foto: Materiały prasowe

Powrót fizycznych przycisków – koniec frustracji kierowców

Najbardziej widoczne zmiany znajdziemy właśnie w środku. Nastąpił powrót do fizycznych przycisków i pokręteł. Z pewnością poziom frustracji dotykowymi przyciskami spadnie do bezpiecznego zakresu, a może nawet pojawi się zadowolenie, bo już na zdjęciach widać, że Volkswagen wsłuchał się w głosy krytyków i zrezygnował z kontrowersyjnych dotykowych suwaków na rzecz klasycznych przycisków. Te znajdziemy zarówno na nowej, dwuramiennej kierownicy, jak i na konsoli środkowej. Mamy przyciski pierwszej pomocy pod ekranem, a nawet gałkę do regulacji głośności na konsoli środkowej. Wreszcie jest tak, jak powinno być od początku.

Obok fizycznych przełączników główną rolę gra nowy cyfrowy kokpit. Składa się z większego, 10,25-calowego zestawu wskaźników oraz 12,9-calowego ekranu systemu infotainment. Oba oferują odświeżoną grafikę i uproszczone menu, wzorowane na rozwiązaniach znanych z modelu Volkswagen ID. Polo. System multimedialny Innovision zyskał zintegrowany sklep z aplikacjami, który umożliwia korzystanie m.in. z usług streamingowych, gier czy funkcji związanych z parkowaniem i ładowaniem.

Wśród opcji pojawiają się elementy z wyższej półki: wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, panoramiczny dach, przednie fotele z funkcją masażu i pamięcią ustawień oraz system audio Harman Kardon.

Sam kokpit został lekko przeprojektowany – linie są prostsze, materiały lepszej jakości, a szerszy tunel środkowy poprowadzono wyżej niż wcześniej.

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy

Pod względem bezpieczeństwa ID.3 Neo może być wyposażony w rozbudowany system Connected Travel Assist z opcjonalnym rozpoznawaniem sygnalizacji świetlnej, a także w Park Assist Pro z funkcją zapamiętywania manewrów. Uzupełniają je standardowe systemy ADAS, takie jak Lane Assist, Front Assist czy funkcja hamowania podczas skrętu. Jest tryb jazdy jednym pedałem, który pozwala odzyskiwać energię aż do całkowitego zatrzymania pojazdu. ID.3 Neo może również zasilać zewnętrzne urządzenia z mocą do 3,6 kW, co wpisuje się w rosnącą popularność funkcji vehicle-to-load.

Zmiany stylistyczne – bardziej dynamiczny wygląd

Zmiany zewnętrzne są najbardziej widoczne z przodu. Pojawił się nowy pas świetlny i przeprojektowany zderzak, a całość podporządkowano aktualnemu językowi stylistycznemu marki. Zabieg jest prosty, ale skuteczny – auto ma wyglądać na niższe i bardziej dynamiczne, m.in. dzięki większej liczbie elementów lakierowanych w kolorze nadwozia. Zmiany mają zamaskować niezgrabną sylwetkę ID.3.

Szybkie ładowanie i konkurencyjność w segmencie

Istotne zmiany zaszły w układzie napędowym. ID.3 Neo dostępny jest w trzech wariantach mocy – od 170 KM przez 190 KM aż do 231 KM – oraz z trzema pojemnościami akumulatorów: 50, 58 i 79 kWh netto. W najmocniejszej konfiguracji zasięg sięga do 630 km według WLTP, co pozwala modelowi utrzymać konkurencyjność w segmencie, choć bez wyraźnego dystansowania rywali. Równie istotne są możliwości ładowania – mniejsze baterie obsługują ładowanie prądem stałym do 105 kW, natomiast największa osiąga do 183 kW.

Volkswagen ID.3 Neo to korekta błędów i dopracowanie produktu. Najważniejsze zmiany dotyczą ergonomii i efektywności napędu – i właśnie one mogą mieć największe znaczenie w codziennym użytkowaniu. Sprzedaż w Polsce ma ruszyć jeszcze w tym kwietniu.