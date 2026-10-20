Pokaz odbył się 15 października w ośrodku SpaceX w Teksasie i był transmitowany na żywo na platformie X. W jego trakcie Roadster wykonał obrót w powietrzu i wylądował na kołach. Do tych manewrów wykorzystał dysze zasilane sprężonym powietrzem. LeCun postawił pytanie, czy takie rozwiązanie sprawdziłoby się w samochodzie przeznaczonym do codziennego użytkowania.

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LeCun: „Nie jest to droga do stworzenia prawdziwych latających samochodów”

We wpisie na platformie X naukowiec stwierdził, że nawet gdyby sprężone powietrze stanowiło połowę masy pojazdu, zapewniłoby użyteczny ciąg przez mniej niż 10 sekund, a być może około 5. Zasugerował też, że taki samochód musiałby być pustą, lekką skorupą, w której mieszczą się ogromne zbiorniki ze sprężonym powietrzem, zastępując fotel pasażera. Uznał również, że nie jest to droga do stworzenia prawdziwych latających samochodów. Musk odpowiedział na ten wpis żartem, nie odnosząc się bezpośrednio do obliczeń.

LeCun napisał, że nie jest przeciwnikiem osiągnięć i nigdy nie krytykował prawdziwych dokonań, w tym tych autorstwa Elona Muska. Zarzucił mu jednak stosowanie chwytów marketingowych, które choć wyglądają efektownie na pierwszy rzut oka, nie są tym, za co się je podaje. W dalszej części wpisu skrytykował działania polityczne Muska, zarzucając mu masowe szerzenie dezinformacji za pośrednictwem platformy X i innych kanałów oraz poparcie dla reżimów autorytarnych i idei rasistowskich.

Musk zapewnia, że Tesla Roadster bez problemu zostanie dopuszczona do ruchu drogowego. Produkcja samochodu ma ruszyć w 2028 roku.