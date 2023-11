Volkswagen po raz drugi ograniczył produkcję ID.3 i Cupry Born ze względu na spadający popyt na te konkretne modele oraz ogólnie na auta elektryczne. Niemieckie media podały, że produkcja w fabryce w Zwickau w Niemczech została okrojona z trzech do dwóch zmian. VW nie podał konkretnych liczb i tłumaczy, że działa z troski o efektywność i rentowność zakładu.

Elektromobilność rozwija się wolniej niż przewidywano

Zakład w Zwickau jest w stanie produkować 360 000 pojazdów rocznie, ale w 2022 r. wyprodukował zaledwie 218 000 pojazdów. W zeszłym miesiącu koncern oświadczył, że nie będzie w stanie przedłużyć 269 okresowych umów na czas nieokreślony, tłumacząc decyzję trudnymi warunkami rynkowymi, zmniejszonym popytem na pojazdy elektryczne i zwiększoną konkurencją z Chin. Kończą się w Europie programy dotowania samochodów elektrycznych, chińskie marki rozpoczynają „inwazję” na Stary Kontynent, akumulatory nie tanieją tak jak zakładano, a infrastruktura rozwija się wolniej niż przewidywano. Producenci samochodów, jak choćby Ford, raportują, że tracą na handlu samochodami elektrycznymi. To początek problemów z jakimi zmierzą się producenci samochodów, którzy postawili wyłącznie na elektromobilność. Potrzebujemy alternatywnych dla akumulatorów źródeł energii, by zachować prawo do wolności podróżowania w Europie i najwyższy czas podjąć działania zmierzające ku dywersyfikacji źródeł napędu – podkreślają eksperci.