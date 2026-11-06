O podpisaniu umowy na montaż nowych fotoradarów i odcinkowego pomiaru prędkości poinformował Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

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Sześć nowych fotoradarów w Warszawie jeszcze w tym roku

Nowe fotoradary pojawią się jeszcze w tym roku przede wszystkim na kluczowych arteriach w stolicy:

Al. Wilanowska (na wysokości nr 194),

Al. „Solidarności” (przy Szwedzkiej),

Al. Niepodległości (przy Woronicza),

Wóycickiego (przy Pasterskiej),

Most Gdański (przy wschodnim przyczółku),

Al. Armii Ludowej (przy przystanku „Rozbrat”).

Jak podkreśla ZDM, nowe lokalizacje nie są przypadkowe. Zostały poprzedzone analizą bezpieczeństwa oraz pomiarami. Te ostatnie wykazały, m.in., że Al. Wilanowską na której dozwolona prędkość wynosi 50 km/h, aż 15 proc. kierowców jeździ z prędkością powyżej ok. 80 km/h. Z kolei Al. „Solidarności” kierowcy czasami jadą z prędkością nawet 156 km/h, czyli ponad 2,5 razy więcej niż dozwolona prędkość.

Dwa nowe OPP w Warszawie. Jeden z nich będzie rewolucyjny

Fotoradary znikną z kolei z Mostu Poniatowskiego i z Wisłostrady. To właśnie w tych miejscach, jak informuje ZDM, pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości.

OPP na Moście Poniatowskiego będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem, które obejmować będzie nie tylko jezdnię główną, lecz także wjazdy i zjazdy z mostu. Wszystko po to, „aby system był szczelny i kontrolował wszystkich kierowców” – podkreśla ZDM. Będzie to, jak z kolei zauważa serwis moto.pl, pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.

W przypadku Wisłostrady OPP pojawi się w obu tunelach. Jego montaż w tym miejscu ZDM uzasadnia wynikami prowadzonych tu pomiarów. Wynika z nich, że w 2018 r., przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h, aż 15 proc. jeżdżących tą trasą kierowców poruszało się z prędkością powyżej 86-88 km/h. Rekord wyniósł natomiast aż 174 km/h. OPP w tunelu ma zapobiec takim sytuacjom.

„Pamiętajmy – odcinkowe pomiary prędkości i fotoradary to nie żaden skok na kasę kierowców. To walka z drogowym bandytyzmem. Nowe urządzenia mają za zadanie zapobiec kolejnym tragediom na stołecznych drogach, które nie są miejscem na brawurowe popisy za kółkiem” – podkreśla warszawski ZDM.