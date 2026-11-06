Nowy typ OPP pojawi się w Warszawie. Zrobi zdjęcie, nawet jeśli kierowca skorzysta z wcześniejszego zjazdu
O podpisaniu umowy na montaż nowych fotoradarów i odcinkowego pomiaru prędkości poinformował Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.
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Nowe fotoradary pojawią się jeszcze w tym roku przede wszystkim na kluczowych arteriach w stolicy:
Jak podkreśla ZDM, nowe lokalizacje nie są przypadkowe. Zostały poprzedzone analizą bezpieczeństwa oraz pomiarami. Te ostatnie wykazały, m.in., że Al. Wilanowską na której dozwolona prędkość wynosi 50 km/h, aż 15 proc. kierowców jeździ z prędkością powyżej ok. 80 km/h. Z kolei Al. „Solidarności” kierowcy czasami jadą z prędkością nawet 156 km/h, czyli ponad 2,5 razy więcej niż dozwolona prędkość.
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Fotoradary znikną z kolei z Mostu Poniatowskiego i z Wisłostrady. To właśnie w tych miejscach, jak informuje ZDM, pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości.
OPP na Moście Poniatowskiego będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem, które obejmować będzie nie tylko jezdnię główną, lecz także wjazdy i zjazdy z mostu. Wszystko po to, „aby system był szczelny i kontrolował wszystkich kierowców” – podkreśla ZDM. Będzie to, jak z kolei zauważa serwis moto.pl, pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.
W przypadku Wisłostrady OPP pojawi się w obu tunelach. Jego montaż w tym miejscu ZDM uzasadnia wynikami prowadzonych tu pomiarów. Wynika z nich, że w 2018 r., przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h, aż 15 proc. jeżdżących tą trasą kierowców poruszało się z prędkością powyżej 86-88 km/h. Rekord wyniósł natomiast aż 174 km/h. OPP w tunelu ma zapobiec takim sytuacjom.
„Pamiętajmy – odcinkowe pomiary prędkości i fotoradary to nie żaden skok na kasę kierowców. To walka z drogowym bandytyzmem. Nowe urządzenia mają za zadanie zapobiec kolejnym tragediom na stołecznych drogach, które nie są miejscem na brawurowe popisy za kółkiem” – podkreśla warszawski ZDM.
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