Nowy i w pełni elektryczny, EX30 to najmniejszy SUV Volvo w historii. To model, który jest świetnie dopasowany wielkością i charakterem do napędu elektrycznego. Samochód wielu zalet: bardzo atrakcyjny cenowo, najbardziej dynamicznie przyspieszający w historii marki oraz z najmniejszym śladem węglowym spośród całej gamy Volvo. Ale po kolei.

Miejskie crossovery znakomicie nadają się do napędu elektrycznego. Świetnie sprawdzają się niewielkie rozmiary i niska masa, która ogranicza zużycie energii, a podwyższona karoseria przy niewielkich rozmiarach zewnętrznych zapewnia przestrzeń dla pasażerów i akumulatorów. Nowe Volvo EX30 bazuje na nowej płycie podłogowej SEA pochodzącej od grupy Gelly. EX30 dzięki parametrom technicznym i atrakcyjnej cenie (od 169 900 zł) ma potencjał, by zdobyć wielu klientów i zagrozić konkurencji. Najmniejszy model w gamie Volvo ma 4,23 m długości, czyli o 19 cm mniej od XC40.

foto: Volvo

Stylistycznie EX30 podąża za liniami wyznaczonymi przez swoich większych braci. Ma przód bez klasycznego wlotu powietrza, z charakterystycznymi dla Volvo reflektorami do jazdy dziennej. Przednia maska mocno opada do przodu, nadkola szeroko rozstawione, przednia szyba przechodzi w panoramiczny dach. Tył karoserii lekko opada w dół, widok z boku ukazuje mocne przetłoczenie przy drzwiach, wznoszącą się linię okien z szerokim słupkiem C i klasycznymi klamkami. Na tylnej krawędzi dachu zamontowano spoiler, a po bokach znajdują się pionowe światła w kształcie litery C, które na tylnej klapie tworzą drugi poziom oświetlenia.

foto: Volvo

To bardzo atrakcyjnie wyglądający SUV, który znakomicie łączy dojrzały, oryginalny i reprezentacyjny język stylizacyjny z nowoczesnymi akcentami samochodów elektrycznych. Pomimo niewielkich rozmiarów projektantom udało się zachować wytworny charakter marki. EX30 ma 4,23 m długości, 1,84 m szerokości (bez lusterek) i 1,55 m wysokości. Rozstaw osi wynosi 2650 mm. W zależności od konfiguracji przestrzeń ładunkowa pięciomiejscowego auta mieści się w przedziale od 234 do 904 litrów. Pod przednią maską jest jeszcze dodatkowy mały bagażnik o pojemności siedmiu litrów.

foto: Volvo

Ergonomia i stylizacja wnętrza spełniają wymogi klasy premium. Fotele są wygodne i obszerne, a tylna kanapa ma pochylone pod wygodnym kątem oparcie. Dzięki przerzuceniu niemal wszystkich przycisków na centralny ekran deska rozdzielcza wygląda futurystycznie. W EX30 nie ma tradycyjnego zestawu wskaźników przed kierowcą. Prędkość, poziom naładowania akumulatorów i inne informacje są wyświetlane na centralnym wyświetlaczu multimedialnym o przekątnej 12.3 cala. Soundbar Harman Kardon rozciąga się na całej szerokości deski rozdzielczej, bo właśnie tam, bezpośrednio pod przednią szybą jest zamontowany system nagłośnieniowy. Przełączniki podnośników szyb, uchwytów na napoje i innych schowków są również umieszczone centralnie, na przesuwanej wzdłużnie konsoli środkowej. Volvo porusza temat zrównoważonego rozwoju we wnętrzu wykorzystując materiały pochodzące z odpowiedzialnych procesów produkcji lub recyklingu. Kształtując kabinę pasażerską EX30 klient może wybierać pomiędzy różnymi motywami kolorystycznymi i dekoracyjnymi wstawkami.

A ponieważ Volvo to Volvo, w EX30 kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo. Najnowocześniejsza technologia kamer i czujników rejestruje otoczenie pojazdu ze wszystkich stron. Kierowca jest już na wczesnym etapie informowany o potencjalnych zagrożeniach i w razie potrzeby otrzymuje wsparcie poprzez hamowanie lub kierowanie. Alarm otwarcia drzwi Safe Exit ma za zadanie zapobiegać kolizjom kierowcy czy pasażerów z rowerzystami podczas otwierania drzwi. Standardowe wyposażenie obejmuje także wykrywanie pieszych, rowerzystów i hulajnóg. Jest też adaptacyjny tempomat z asystentem pokonywania zakrętów i wyprzedzania, aktywny asystent utrzymania pasa ruchu oraz system monitorowania kierowcy, który obserwuje ruchy oczu i wykrywa wczesne oznaki rozproszenia uwagi.

foto: Volvo

EX30 zapewnia również komfort. Automatyczna klimatyzacja, elektryczne ogrzewanie postojowe z funkcją timera należą do wyposażenia standardowego. Inteligentny system rozruchu umożliwia wsiadanie i ruszanie bez konieczności naciskania przez kierowcę przycisku lub przełącznika: drzwi odblokowują się automatycznie po zbliżeniu się do pojazdu, silnik uruchamia się, gdy ktoś usiądzie na miejscu kierowcy i naciśnie pedał hamulca. Pompa ciepła wspomaga klimatyzację wnętrza oraz ogrzewanie lub chłodzenie akumulatora wysokonapięciowego. Volvo EX30 oferuje w standardzie usługi Google i bezprzewodowe łączenie z Apple Carplay, są porty USB-C z przodu i z tyłu, cyfrowy kluczyk do pojazdu (z kompatybilnego smartfona), aktualizacje bezprzewodowe i 5G – Łączność. Dostępna jest także aplikacja z dostępem do możliwością zdalnego sterowania wieloma funkcjami pojazdu.

Volvo EX30 dostępne jest z napędem na tylne lub wszystkie koła. Ma dwa akumulatory o różnej wielkości - 51 kWh i 69 kWh. Wersja RWD z silnikiem na tylnej osi generuje moc 272 KM i 343 Nm. Wersja z napędem na wszystkie koła ma dwa silniki elektryczne, moc 428 KM i 543 Nm momentu obrotowego. W tych obu konfiguracjach energię zapewnia akumulator NMC o pojemności 69 kWh, który pozwolić EX30 na przejechanie od 460 do 480 kilometrów. Mocniejsza wersja przyspiesza do 100 km/h w rewelacyjnym czasie 3,6 sekundy! Model z tylnym napędem również jest szybki. Sprint do setki zajmuje mu jedyne 5,3 sekundy. Wariant z tylnym napędem jest dostępny ze standardowym akumulatorem LFP o pojemności 51 kWh, ale też ma 272 KM mocy. Ta wersja przyspiesza do 100 km/h w 5,7 sekundy i ma zasięg 344 km. Niezależnie od wersji prędkość maksymalna jest zawsze ograniczona do 180 km/h. EX30 z podstawowej wersji może holować przyczepę o masie 1000 kilogramów, EX30 RWD z dużym akumulatorem jest w stanie przypiąć na hak przyczepę ważącą 1400 kg, a wersja AWD holuje aż 1600 kilogramów.

Cennik otwiera model z podstawową baterią o pojemności 51 kWh i napędem na tylne koła (272 KM). Cena w wersji wyposażenia Core startuje od 169 900 zł (wersja Plus 184 900 zł). Wersja z tylnym napędem, ale większym akumulatorem (69 kWh) to wydatek 194 900 zł (Core). Topowa wersja EX30 kosztuje od 229 900 zł.

Materiał Promocyjny