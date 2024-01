Miłosz Jakubowski: Strefa Czystego Transportu – nie taka straszna, jak ją malują

Krakowska strefa została unieważniona z dwóch powodów. Po pierwsze, zdaniem sądu uchwała nieprecyzyjnie określiła jej granice. Faktycznie, ta kwestia od początku budziła wątpliwości. Uchwała stanowi bowiem, że granice strefy pokrywają się z granicami administracyjnymi Krakowa. Jednocześnie zastrzeżono, że dokładna lokalizacja wjazdów i wyjazdów ze strefy zostanie określona w osobnych dokumentach, tzw. projektach organizacji ruchu, które opracowuje prezydent miasta.

Ponadto, władze informowały, że ze strefy wyłączone zostaną nie tylko przebiegające przez miasto autostrada i drogi ekspresowe (to wynika wprost z ustawy o elektromobilności), ale również węzły i drogi prowadzące do nich od granic z gminami ościennymi. To jednak nie wynikało w żaden sposób z treści samej uchwały o SCT, a powinno.

Miłosz Jakubowski. Katarzyna Wrona

Po drugie, sąd uznał, że w uchwale zabrakło określenia „sposobu organizacji ruchu”, czego wymaga ustawa o elektromobilności. Problem w tym, że w tym zakresie nie wiadomo, co miał na myśli ustawodawca. Sposób organizacji ruchu to nie to samo co projekt organizacji ruchu (czyli szczegółowa dokumentacja techniczna określająca m. in. umiejscowienie oznakowania poziomego i pionowego, opracowywana przez organ zarządzający ruchem). Być może więcej wskazówek znajdziemy w pisemnym uzasadnieniu wyroku, na które poczekamy kilka tygodni.

Sąd uzasadniając wyrok w ogóle nie odniósł się do konstytucji, ochrony własności czy swobody przemieszczania się. Wyrok nie oznacza zatem, że Strefa Czystego Transportu w ogóle nie powinna powstać, a jedynie to, że zdaniem sądu została przyjęta z błędami natury „organizacyjno-technicznej”, jak to określił przedstawiciel miasta Krakowa.

Problemy z krakowską SCT są w dużej mierze pokłosiem tego, że autorzy uchwały są w tej materii pionierami na skalę ogólnopolską. To druga w ogóle strefa czystego transportu utworzona w kraju (pierwsza powstała też w Krakowie, na Kazimierzu), zaś pierwsza, którą uchwalono po istotnej nowelizacji przepisów ustawy o elektromobilności wprowadzonej w grudniu 2021 r. Przy opracowaniu przepisów uchwały nie było zatem na czym się wzorować, nie pomogło także to, że przepisy ustawy są miejscami niejasne. Trudno zatem zrozumieć co miał na myśli red. Mroczek pisząc, że projekty polskich SCT „powstały dekadę temu”.