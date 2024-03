Proces zakupu jest wspierany przez dedykowanych koordynatorów. Klienci mogą wysłać zapytanie o rezerwację, a następnie zrealizować zakup, korzystając z dopasowanego finansowania. Już niedługo w salonie online pojawią się wyprodukowane samochody znajdujące się w transporcie do Polski. Mercedes chce dostosować się do zmieniających potrzeb klientów w cyfrowej epoce – zaoferowania kontaktu niezależnie od czasu i miejsca. Do 2025 r. niemiecki producent spodziewa się osiągnąć 25-procentowy udział globalnej sprzedaży samochodów za pośrednictwem kanałów internetowych.

Reklama

W przyszłości co czwarty Mercedes ma być wybierany w sieci

W Polsce sklep internetowy Mercedes-Benz Store już od 2022 r. zapewnia możliwość obejrzenia nowych aut dostępnych od ręki w krajowej sieci dealerskiej Mercedesa. Opcje filtrowania umożliwiają wyszukiwanie konkretnego pojazdu oraz selekcję elementów wyposażenia. Przykłady: wybór egzemplarzy spełniających wymóg programu Mój elektryk, wybór w zakresie ceny lub wyłącznie hybryd plug-in. Platforma jest regularnie wzbogacana o nowe funkcje i możliwości. Od grudnia 2023 r. oferuje możliwość wysyłania zapytania o rezerwację samochodu dostępnego od ręki w sieci dealerskiej, po opłacie kaucji w wysokości 5000 zł. Samochód z zapytania znika wówczas z oferty Mercedes-Benz Store na 3 dni. W tym czasie dealer kontaktuje się z klientem i rozpoczyna proces sprzedaży.

Czytaj więcej Ten pierwszy raz Mercedes eSprinter: Polski rekord Wszystko w tym elektrycznym mercedesie jest duże: karoseria, bateria, zasięg i moc. Jedynie zużycie prądu jest rewelacyjnie niskie.

W lutym 2024 r. pojawiła się kolejna nowość: klienci będą mogli wysłać zapytanie o samochód, który jest dostępny na stocku importera, a nie został jeszcze zamówiony przez żadnego dealera. W rezultacie potencjalny nabywca zyska możliwość wyboru dealera i lokalizacji w Polsce, w której chce dokonać zakupu. W przygotowaniach są już kolejne udogodnienia. Już niedługo użytkownicy Mercedes-Benz Store będą mieli na przykład możliwość zapoznania się z ofertą wyprodukowanych samochodów znajdujących się w transporcie do Polski, które wkrótce trafią do sprzedaży. Czas dostawy zależy wtedy od modelu i produkcji.

90 proc. klientów przed pojawieniem się u dealera dowiaduje się o aucie w sieci

Sklep internetowy Mercedesa oferuje także certyfikowane auta używane. Wyszukiwarka ofert znajduje się tu. Aktualnie do wyboru jest około 450 samochodów. Mercedes twierdzi, że cyfrowe punkty kontaktu stały się stałym elementem praktycznie każdej ścieżki zakupowej klienta – niezależnie od tego, jak ostatecznie pojazd zostanie zakupiony. Sprzedaż samochodu rozpoczyna się od zebrania przez klienta informacji online, co oznacza, że około 90 proc. potencjalnych nabywców zjawia się u dealera po wcześniejszej analizie stron internetowych. Dawniej klienci przed podjęciem decyzji o zakupie odwiedzali dealera średnio 8 razy, dziś to tylko 1-2 razy.