Materiał przygotowany we współpracy z marką Dacia

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Dacia Striker to crossover segmentu C łączący cechy SUV-a, kombi i hatchbacka. Ma podwyższone nadwozie, zwiększony prześwit oraz szeroką gamę napędów, w tym napęd 4x4. Model został zaprojektowany z myślą o połączeniu wszechstronności, praktyczności i efektywności, odpowiadając na potrzeby kierowców poszukujących samochodu do codziennego użytkowania, ale także na dalsze wypady.

Dacia Striker: Między SUV-em, kombi i hatchbackiem

Dacia Striker łączy cechy trzech rodzajów nadwozia: Robust & Outdoor – zwiększony prześwit i możliwości jazdy poza utartymi szlakami, typowe dla SUV-a; Essential & Cool – wszechstronność i praktyczność na miarę kombi; Eco-Smart – efektywność energetyczna i dynamika właściwa dla hatchbacka.

Auto ma 4,62 metra długości, a więc podobnie jak wiele modeli kombi z segmentu C. Jednocześnie jednak Striker może pochwalić się prześwitem typowym dla samochodów typu SUV segmentu C. Z kolei wysokość (1,53 metra) sprawia, że bliżej mu do samochodów z nadwoziem typu sedan.

Nowy model Dacii może być napędzany jednym z trzech rodzajów napędu. Mild hybrid-G 140 to turbodoładowany silnik benzynowy 1.2 z instalacją LPG połączony z układem mild hybrid 48 V. W tym przypadku do wyboru jest sześciobiegowa skrzynia manualna lub automat.

Foto: Materiały prasowe

Hybrid 155 wykorzystuje silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra, wspierany przez dwa silniki elektryczne, akumulator trakcyjny o pojemności 1,4 kWh oraz zelektryfikowaną automatyczną skrzynię biegów. Podczas ruszania auto korzysta tylko z napędu elektrycznego, podobnie jak podczas jazdy w ruchu miejskim.

Wersja Hybrid 150 4x4 łączy silnik 1.2 mild hybrid 48 V o mocy 140 KM napędzający przednią oś z silnikiem elektrycznym na tylnej osi. Napęd 4x4 jest dołączany w zależności od warunków. Kierowca ma do dyspozycji pięć trybów jazdy: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand oraz Off-Road.

Foto: Materiały prasowe

Striker został zaprojektowany z myślą o różnorodnych sposobach użytkowania – od szybkich wyjazdów po długie wyprawy. Stylistyka i wyposażenie pokazują, że Striker jest gotowy na intensywne użytkowanie: duże koła (od 17 do 19 cali), zewnętrzne panele ochronne czy tapicerkę wykonaną z materiału łatwego w czyszczeniu sprawdzą się na co dzień.

Materiał przygotowany we współpracy z marką Dacia