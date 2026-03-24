Nawet najlepsi mają słabsze dni. Z powodu wykrycia drobnego błędu montażowego, ale dotyczącego bardzo ważnego elementu, jakim są pasy bezpieczeństwa, Rolls-Royce ogłosił akcję nawrotową dla modelu Cullinan, która ma ruszyć w maju.

Rolls-Royce Cullinan Foto: Materiały prasowe

Niepokojący dźwięk podczas testów drogowych

Wszystko zaczęło się od testu drogowego. Producent informuje, że podczas jazdy testowej ktoś usłyszał niepokojący stukot. Źródłem hałasu okazała się śruba mechanizmu zwijacza pasa bezpieczeństwa. W wyniku dochodzenia Rolls-Royce ustalił, że problem może dotyczyć egzemplarzy Cullinana wyprodukowanych już od 27 listopada 2019 r., w których śruby pasów bezpieczeństwa mogły się poluzować.

Rolls-Royce Cullinan Foto: Materiały prasowe

Ponad 100 pojazdów objętych akcją serwisową

W rezultacie do serwisu trafią 102 pojazdy wyprodukowane między 27 listopada 2019 r. a 19 listopada 2025 r.. Technicy sprawdzą elementy mocujące i dokręcą je zgodnie ze specyfikacją.