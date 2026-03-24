Rolls-Royce apeluje do klientów, by zamiast z tyłu siadali za kierownicą

Najbardziej luksusowa marka samochodowa na świecie, Rolls-Royce, ogłosiła akcję serwisową modelu Cullinan po wykryciu potencjalnej usterki związanej z tylnymi pasami bezpieczeństwa. Producent apeluje do właścicieli, by tymczasowo nie korzystali z tylnej części pojazdu aż do przeprowadzenia kontroli.

Publikacja: 24.03.2026 12:00

Rolls-Royce Cullinan

Szczepan Mroczek

Nawet najlepsi mają słabsze dni. Z powodu wykrycia drobnego błędu montażowego, ale dotyczącego bardzo ważnego elementu, jakim są pasy bezpieczeństwa, Rolls-Royce ogłosił akcję nawrotową dla modelu Cullinan, która ma ruszyć w maju.

Niepokojący dźwięk podczas testów drogowych

Wszystko zaczęło się od testu drogowego. Producent informuje, że podczas jazdy testowej ktoś usłyszał niepokojący stukot. Źródłem hałasu okazała się śruba mechanizmu zwijacza pasa bezpieczeństwa. W wyniku dochodzenia Rolls-Royce ustalił, że problem może dotyczyć egzemplarzy Cullinana wyprodukowanych już od 27 listopada 2019 r., w których śruby pasów bezpieczeństwa mogły się poluzować.

Ponad 100 pojazdów objętych akcją serwisową

W rezultacie do serwisu trafią 102 pojazdy wyprodukowane między 27 listopada 2019 r. a 19 listopada 2025 r.. Technicy sprawdzą elementy mocujące i dokręcą je zgodnie ze specyfikacją.

Poza niewłaściwym działaniem pasów istnieje również ryzyko, że oparcie tylnej kanapy przesunie się do przodu pod wpływem przemieszczającego się bagażu podczas kolizji, zwiększając ryzyko obrażeń. Z tego względu właścicielom zaleca się, by do czasu kontroli pojazdu nie korzystali z tylnych siedzeń ani nie przewozili ładunku w bagażniku.

Bezpłatna naprawa i brak zgłoszonych wypadków

Rolls-Royce podkreśla, że nie odnotowano żadnych wypadków ani obrażeń związanych z tą usterką, a sama naprawa jest prosta. Wszystkie prace zostaną wykonane bezpłatnie. Powiadomienia dla właścicieli mają rozpocząć się w maju 2026 r..

