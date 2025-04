Od 2 kwietnia czasu wschodniego wybrzeża USA każde auto, wyprodukowane poza tym krajem będzie obciążone 25-procentowym cłem. Więc teoretycznie o tyle właśnie powinno być droższe u dilera, jeśli nie zrezygnuje on ze swojej marży. A bardzo szybko zaczną także drożeć pojazdy produkowane w samych Stanach Zjednoczonych, ponieważ praktycznie każde z 10,2 mln produkowanych w amerykańskich fabrykach aut zawiera zagraniczne komponenty, które również zostały obciążone 20-procentowym cłem. W tej sytuacji amerykańscy analitycy z rynku motoryzacyjnego wyliczyli, że same koszty produkcji auta w USA wzrosną z powodu ceł, o 3 tys. do nawet 12 tys. dolarów (ok. 11,5 do 45,6 tys. zł).

Ale nie tylko ceny komponentów będą miały wpływ na wyższe ceny w motoryzacji. Bo tak naprawdę cenami rządzą także popyt i podaż. Zdaniem Donalda Trumpa cła powinny doprowadzić do tego, że amerykańskie auta stanieją i wzrośnie ich udział w rynku, bo firmy przeniosą produkcję z zagranicy do USA. Tyle, że realizacja takiego scenariusza potrwać lata i tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle się zrealizuje. A już dzisiaj samochody w USA są drogie, po wejściu ceł będą jeszcze droższe. Firma analityczna Cox Automotive wyliczyła, że w sytuacji, kiedy cła już będą obowiązywać, produkcja w Ameryce Północnej (czyli nie tylko w USA, ale także w Kanadzie i Meksyku) zmniejszy się o 10-20 proc. To oznacza, że na amerykańskim rynku będzie mniej o 1,5, a być może nawet o 3 mln samochodów, które według wcześniejszych planów miały wjechać do salonów dilerskich w Stanach Zjednoczonych. Najprawdopodobniej również zniknie znacząca część importu z Azji i Europy, który dzisiaj wynosi 3,7 mln pojazdów — wyliczył S&P Global Mobility. — Te auta, które są importowane bezpośrednio zostaną obciążone najwyższymi cłami. Podrożeją, bo będzie ich mniej — tłumaczy Jeff Schuster, wiceprezes firmy badawczej z rynku motoryzacyjnego GlobalData.

A skoro będzie mniej aut zagranicznych, to rzeczywiście część Amerykanów zdecyduje się kupić pojazdy krajowej produkcji, które także podrożeją. Bo mniejsza konkurencja zawsze przynosi taki efekt. Tak już było w USA w przeszłości, latach 60-tych ubiegłego stulecia kiedy administracja amerykańska zdecydowała się na nałożenie ceł na importowane furgonetki. Ich ceny natychmiast poszybowały w górę i to nie tylko tych zagranicznej produkcji. Jeśli nie ma konkurencji, ceny idą w górę — przypomina Jonathan Smoke, główny ekonomista z Cox Automotive. Ale są i świeższe przykłady. Kiedy w 2021 roku fabryki ruszyły po pandemii bardzo brakowało części, zwłaszcza półprzewodników. To z kolei znacznie ograniczyło produkcję i ilość aut na rynku, w efekcie ceny poszybowały w górę. Tylko między styczniem i grudniem 2021 za nowe auta trzeba było zapłacić aż o 17 proc. więcej, niż przed pandemią. A kiedy nowych pojazdów było za mało, fala podwyżek rozlała się również na rynek pojazdów używanych. I ich ceny dosłownie wystrzeliły o 32 proc. w górę.

Eksperci już dzisiaj biją na alarm – podrożeją ceny wszystkich aut w USA

Wysokie ceny samochodów w USA doprowadziły do szybkiego wzrostu inflacji, co z kolei było jednym z powodów porażki Demokratów w wyborach w 2024 roku. W ostatnim tygodniu „Wall Street Journal” podał, że Donald Trump ostrzegł amerykańskich producentów samochodów przed zakusami podniesienia cen właśnie z powodu wysokich ceł. Potem się z tego wycofał i mówił tylko, że bardzo by mu się podobało, gdyby auta importowane podrożały, bo wtedy Amerykanie przerzuciliby się na auta krajowej produkcji. Żaden z amerykańskich producentów nie odważył się jeszcze na publiczne skomentowanie decyzji prezydenta. Jedynie Sojusz na Rzecz Innowacji wydał oświadczenie, w którym ostrzega ze cła spowoduje wzrost kosztów dla konsumentów. „Nowe cła przyczynią się do wzrostu kosztów życia dla amerykańskich konsumentów i zmniejszą liczbę aut sprzedawanych na rynku amerykańskim. To wszystko wydarzy się wcześniej, zanim pojawią się nowe linie produkcyjne, albo nowe miejsca pracy” — napisał Joe Bozzella, prezes sojuszu. W nieoficjalnych wypowiedziach przedstawiciele amerykańskich producentów samochodów wypowiadali się w tym samym tonie. Ich zdaniem zanim zostaną wprowadzone cła przydałaby się szczera debata dotycząca rozkładu kosztów pomiędzy producentów aut, dilerów, dostawców komponentów i konsumentów.