Oficjalnie Tesla oferuje Cybertrucka tylko w Ameryce Północnej. Producent samochodów elektrycznych nie podjął jeszcze próby dostosowania swojego elektrycznego pick-upa do warunków drogowych w Europie czy gdziekolwiek indziej na świecie. Międzynarodowe wymagania prawdopodobnie pociągnęłyby za sobą ograniczenia, „co, szczerze mówiąc, uczyniłoby produkt gorszym”, przyznał niedawno dyrektor generalny Tesli, Elon Musk. Mimo to na drogach Europy pojawiają się sprowadzone indywidualnie Cybertrucki. Jednym z nich jest egzemplarz brytyjskiego influencera i YouTubera Yianni Charalambous. Ważne w tej konkretnej sprawie jest to, że tego samochodu oficjalnie nie można póki co zarejestrować w Wielkiej Brytanii. Dlatego ten egzemplarz miał rejestrację pochodzącą z Albani.

Czarny Cybertruck z albańską rejestracją jeździł w rejonie Manchesteru. Ale nie długo. Jak poinformowała policja z Greater Manchester, w mieście Whitefield zatrzymano czarnego elektrycznego picku-upa z napisem "Cyberbeast” na masce. Funkcjonariusze skonfiskowali pojzad z powodu „uzasadnionych obaw o bezpieczeństwo innych użytkowników dróg lub pieszych". Eksperci uważają, że do uzyskania unijnej homologacji Cybertrucka jeszcze daleka droga. Jedną z największych przeszkód jest ostra i rzekomo kuloodporna połać ze stali nierdzewnej, która w razie wypadku może spowodować poważne obrażenia u osób postronnych, i to nie tylko w przypadku zderzenia z pieszymi czy rowerzystami. Kolejną wadą jest całkowita masa pojazdu, przekraczająca cztery tony, co znacznie przekracza średnią masę samochodów w Europie.

W UE Cybertruck może zostać zrejestrowany wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody

Istnieje jednak pewien haczyk, bo Tesla Cybertruck może zostać zarejestrowana w UE na podstawie indywidualnej zgody. Warunkiem jest dokonanie pewnych zmian np. w egzemplarzu z Czech gumowe osłony zakrywają niektóre ostre krawędzie, co najwyraźniej wystarczyło inspektorom, aby go zatwierdzić. W samochodach pojawiających się w Polsce takich zmian nie widać, a mimo to, jakimś cudem auta otrzymały zgodę na zarejestrowanie. Wygląda na to, że policja w Wielkiej Brytanii jest dużo bardziej zdeterminowana jeśli chodzi o trzymanie się przepisów i nie miała cienia wątpliwości o wycofanie Cybertrucka z ruchu. Jednak według doniesień brytyjskich mediów kierowca Cybertrucka odzyska już swój pojazd, ale na razie nie wiadomo, czy może się nim poruszać po publicznych drogach.