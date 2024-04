Działania Tesli przez ostatnie miesiące sugerowały, że trwają przygotowania do rundy zwolnień. Jak wynika z doniesień medialnych, menedżerowie firmy mieli zidentyfikować krytycznych członków zespołu i wstrzymać niektóre nagrody, jednocześnie anulując coroczne przeglądy wybranych pracowników. Kolejnym krokiem było zmniejszenie produkcji w Gigafactory Shanghai. W miniony weekend pojawiły się niepotwierdzone informacje na temat zwolnień, które mogą sięgnąć nawet 20 proc. załogi, jak też zmian w produkcji Cybertrucka w Gigafactory Texas.

Teraz jest oficjalne potwierdzenie tych plotek. W ogólnofirmowej wiadomości e-mail wysłanej przez Elona Muska zapisano:

„Przez lata szybko się rozwijaliśmy, rozbudowując wiele fabryk na całym świecie. Wraz z tym szybkim wzrostem doszło do powielania ról i funkcji zawodowych w niektórych obszarach. Przygotowując firmę do kolejnej fazy wzrostu, niezwykle ważne jest, aby przyjrzeć się każdemu aspektowi firmy pod kątem redukcji kosztów i zwiększenia produktywności. W ramach tych działań przeprowadziliśmy dokładny przegląd organizacji i podjęliśmy trudną decyzję o redukcji zatrudnienia o ponad 10 proc. w skali globalnej. Nie ma niczego, czego nienawidzę bardziej, ale trzeba to zrobić. Pozwoli nam to być szczupłymi, innowacyjnymi i głodnymi kolejnego cyklu fazy wzrostu.Chciałbym podziękować wszystkim, którzy odchodzą z Tesli, za ich ciężką pracę przez lata. Jestem głęboko wdzięczny za wasz wkład w naszą misję i życzymy wam powodzenia w przyszłych możliwościach. Pożegnanie jest bardzo trudne. Pozostałym chciałbym z góry podziękować za trudną pracę, która jest przed nami. Opracowujemy jedne z najbardziej rewolucyjnych technologii w dziedzinie motoryzacji, energii i sztucznej inteligencji. Przygotowując firmę do następnej fazy rozwoju, wasza determinacja będzie miała ogromne znaczenie w osiągnięciu tego celu.

Dziękujemy,

Elon”

Tesla zwolni 10 proc. załogi. To około 14 tys. osób

Jak donosi portal electrek.co już pojawiają się nieoficjalne informacje, że niektórzy pracownicy utrafili dostęp do systemu. Wspomniane 10 proc. załogi, która ma stracić pracę, to co najmniej 14 000 osób. Nie wiadomo na razie, które konkretne zespoły i fabryki zostaną dotknięte zwolnieniami Tesli. Potwierdzono natomiast, że dwóch dyrektorów Tesli: Drew Baglino i Rohan Patel, pożegnali się ze swoimi stanowiskami. Baglino był wymieniany na stronie Tesli jako starszy wiceprezes ds. układu napędowego i energii. Patel z kolei był przewodniczącym Tesli ds. polityki, który służył również jako zaimprowizowane ramię PR Tesli na Twitterze, komentując wiadomości w miejsce wciąż nieistniejącego działu PR Tesli.