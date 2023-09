Po latach spadków wzrosła liczba kradzieży samochodów w USA. W porównaniu z rokiem 2014 o ponad 45 proc, od 2007 roku łączna liczba kradzieży w 2022 r. przekroczyła 1 mln samochodów. Również w Wielkiej Brytanii w samym 2022 roku liczba kradzieży samochodów wzrosła o 19 proc. Coraz więcej kradzieży odbywa się drogą elektroniczną np. poprzez zdjęcie reflektorów i podłączenie urządzenia wysyłającego polecenie odblokowania drzwi auta i uruchomienie silnika. Często używane są urządzenia do przechwytywania sygnałów z pilotów zdalnego sterowania.

National Insurance Crime Bureau, amerykańska organizacja non-profit od lat ostrzega przed przestępczym wykorzystaniem urządzeń imitujących funkcję bezprzewodowych breloków. W zeszłym roku Europol aresztował szajkę 31 osób na terenie Francji, Hiszpanii i Łotwy za kradzież samochodów przy użyciu urządzeń fałszujących systemy dostępu bezkluczykowego. W Wielkiej Brytanii urzędnicy zastanawiają się nad wprowadzeniem zakazu sprzedaży, zakupu i posiadania sprzętu, który może zostać wykorzystany do hakowania samochodów.

Jak czuły i łatwy do opanowania przez hakerów jest samochód pokazują testy we Francji gdzie grupa hakerska w kilka chwil uzyskała dostęp do bezprzewodowego wysyłania poleceń do Tesli. Mogli zdalnie otwierać drzwi i bagażnik, wyłączyć światła, ale co jest bardzo niebezpieczne również wyłączyć znajdujący się w ruchu samochód.