To jedno z tych znalezisk, które w jakiś magiczny sposób ukryły się przed światem. Hala wypełniona po brzegi zakurzonymi samochodami. Niemal wszystkie amerykańskiej produkcji, w sumie jakieś dwieście egzemplarzy klasycznych aut. Na przedstawionym w sieci filmie można znaleźć kilka fajnych smaczków, jak chociażby Mustanga Shelby GT500KR, który został wyprodukowany w zaledwie 518 egzemplarzach. Widać też Corda 812. To marka założona w 1929 roku przez przedsiębiorcę Erretta Lobbana Corda. Produkcja auta trwała tylko do 1937 roku.

Na filmie widać również klasyczne Duesenbergi, Camaro pierwszej generacji, dwa Auburn Boattail Speedster i kilka innych modeli, których potencjalna wartość może przekraczać milion dolarów. W sumie w starym opuszczonym magazynie znajduje się imponująca kolekcja ponad 200 klasycznych samochodów.