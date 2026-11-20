Kupno używanego samochodu to loteria, a polski rynek wtórny należy do najmniej transparentnych w Europie. Zwłaszcza przez dużą liczbę używanych aut sprowadzanych z zagranicy, niosących dla kupującego najwięcej zagrożeń. Jednak ich liczba od dłuższego czasu topnieje. – W październiku 2026 r. zarejestrowano w Polsce 77,4 tys. sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. To o 9,0 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynik skumulowany – 757,6 tys. jest o 6,6 proc. mniejszy niż w 2025 r. – informuje Instytut Samar. To już czwarty miesiąc z rzędu na minusie. Według Samaru, pomijając okres pandemii, który zaburzył logistykę, to najniższy październikowy wynik od 2015 r. Mimo to najbardziej poszukiwanych aut, tych krajowego pochodzenia, jest na wtórnym rynku wciąż za mało.

Najważniejszym kierunkiem importu są Niemcy, mające w nim ponad 50-proc. udział. Na kolejnych miejscach znajdują się Francja i USA, następnie Belgia, Holandia oraz Włochy. Od początku obecnego roku z 20 najważniejszych rynków dla polskich importerów jedynie z dwóch – duńskiego oraz japońskiego – liczba sprowadzanych aut wzrosła w ujęciu rocznym. Mocniejsze, dwucyfrowe spadki odnotowano natomiast w imporcie m.in. z Belgii, Włoch czy ze Szwecji.

Według sieci autokomisów AAA Auto największy import używanych samochodów z Niemiec wcale nie oznacza, że wszystkie one pochodzą właśnie z tego rynku. – Polscy kierowcy są bardziej przekonani do wyższości samochodów pochodzących z Niemiec niż do aut z innych krajów, a oszuści skwapliwie to wykorzystują. Szacuje się, że nawet około 20 proc. sprowadzanych aut z Niemiec nigdy nie miało litery „D” na tablicy rejestracyjnej – twierdzą analitycy AAA Auto.

Ukryta przeszłość

Nieuczciwi sprzedawcy często podają fałszywe pochodzenie, aby samochód prezentował się atrakcyjniej i sprzedawał szybciej lub drożej. Natomiast reputacja Niemiec, jako kraju pochodzenia samochodów, doprowadziła do powstania zorganizowanego i rozległego sektora oszustw. Przykładem ma być aresztowanie dziesięcioosobowego gangu w Badenii-Wirtembergii w lipcu tego roku, któremu do tej pory przypisano kradzieże 37 pojazdów na terenie m.in. Francji, Włoch, Hiszpanii i Węgrzech. Gang legalizował je w Niemczech, wykorzystując sfałszowane dokumenty o niemieckim pochodzeniu, aby sprzedawać je w Europie Wschodniej.

Z kolei dwa miesiące temu w Saarze skazano czterech oszustów za zaniżanie przebiegu samochodów klasy premium o kilkadziesiąt procent wobec rzeczywistego przebiegu. Śledczym udało się udowodnić to przestępstwo w około 70 przypadkach, w których kupujący ponieśli straty liczone w setkach tysięcy euro. Cofanie liczników to powszechny proceder, którego pomimo zaostrzenia przepisów i spisywania przebiegu podczas policyjnych kontroli czy okresowych badań technicznych nie udało się wyeliminować. Według AAA Auto aż dwie trzecie sprowadzanych do Polski używanych samochodów ma cofnięte liczniki.

Największym problemem jest ukryta powypadkowa przeszłość oferowanego pojazdu. Ten rodzaj oszustwa to prawdziwa zmora decydujących się na zakup auta na polskim rynku wtórnym. Nieuczciwy sprzedawca ukrywa wady lub poważne usterki mechaniczne powstałe po wypadku pojazdu, co powoduje zagrożenie dla kupującego i zmusza go do niespodziewanych wydatków, często zaraz po zakupie. Jak podaje autoDNA przywołujące badania SW Research, aż 70 proc. nabywców pojazdów mogło doświadczyć mniejszej lub większej, ale świadomej, manipulacji ze strony sprzedających. Z kolei według badań Carfaxu ofiarą oszustwa przy zakupie używanego auta padło kiedyś ponad 40 proc. badanych Polaków. Nierzadko oferowane pojazdy były wcześniej uznane za szkodę całkowitą, a mimo to były naprawiane i wystawiane do sprzedaży jako lekko uszkodzone lub nawet bezwypadkowe. Zdarzają się nawet przypadki sprzedaży pojazdu kradzionego lub ze sklonowanym numerem VIN. Bardzo często oszuści podrabiają również dowód rejestracyjny, aby numer VIN zgadzał się właśnie z tym dokumentem. Zakup takiego pojazdu jest wyjątkowo niebezpieczny, a kupujący muszą liczyć się z ewentualnością oddania pojazdu pochodzącego z kradzieży.

Popularnych rodzajów oszustw jest wiele. Czasami na rynku pojawiają się atrakcyjne oferty samochodów, których historia i przeznaczenie mocno odbiegają od oczekiwań kupującego. Nieuczciwi handlarze okazyjnie sprowadzają do Polski auta, które za granicą były taksówkami lub jeździły w wypożyczalniach. – Takie pojazdy, zwykle nadmiernie eksploatowane, szybciej tracą swoje właściwości i są dużo gorzej utrzymane – ostrzega Carfax.

Ograniczone zaufanie powinien budzić podejrzanie niski przebieg pojazdu, zwłaszcza idący w parze z nadmiernie wyeksploatowanymi komponentami i częściami zamiennymi. Sygnałem alarmowym dla kupującego jest unikanie przez sprzedającego odpowiedzi na trudne pytania lub zasłanianie się niewiedzą albo manipulowanie faktami. Kluczowe znaczenie ma badanie techniczne pojazdu lub przynajmniej sprawdzenie go przez wiarygodnego mechanika. Natomiast ograniczenie z góry wyboru stacji diagnostycznej tylko do wskazanej przez sprzedającego lub jego eksperta powinno włączyć u potencjalnego nabywcy alarm i raczej skłonić do wycofania się z transakcji.

Liczy się koszt eksploatacji

Przy kupowaniu używanego samochodu trzeba zwrócić szczególną uwagę na pracę silnika, ewentualne wycieki oleju, zawieszenia oraz układu hamulcowego. Wiele może powiedzieć stan wnętrza pojazdu: wytarta tapicerka od strony kierowcy, przetarta kierownica lub gałka zmiany biegów sygnalizują wysokie zużycie. Według serwisu Autobaza ważne są szczegółowe zdjęcia w ogłoszeniu samochodu: mogą pomóc zauważyć ślady napraw, ocenić zużycie wnętrza i wychwycić niespójności w opisie. Przy oglądaniu samochodu ważne są warunki: mokry lakier, ostre słońce, głęboki cień i zdjęcia nocne utrudniają ocenę powierzchni. Drobne rysy, zmatowienia oraz różnice koloru mogą być mniej widoczne albo przeciwnie – wyglądać na większe, niż są w rzeczywistości. Zagraniczne tablice, szyldy albo znaki drogowe mogą wskazywać na miejsce wykonania zdjęć.

Samochody używane z importu to zakup większej niepewności w porównaniu z pojazdami z rynku krajowego. Według badania Carfaxu przeprowadzonego w sierpniu 2026 r. na podstawie ponad 21 mln aut w polskiej bazie danych sprowadzane w prywatnym imporcie auta są wyraźnie starsze niż pozostałe i mają wyższy przebieg. 90 proc. wszystkich samochodów sprawdzanych w bazie firmy przez polskich użytkowników miało co najmniej jeden czynnik ryzyka.

W Polsce większość transakcji dotyczących aut z drugiej ręki odbywa się pomiędzy prywatnymi osobami. Wywiadownie zajmujące się sprawdzaniem historii pojazdów radzą wybierać profesjonalnych sprzedających. Bezpieczniejszym od prywatnego ogłoszenia może być zakup auta poleasingowego, którego atutem jest udokumentowana przeszłość i naprawy w autoryzowanych serwisach, podobnie jak samochodu oferowanego w programie importerskim, wystawianego w salonie dealerskim lub na platformie internetowej. Bezpieczne pojazdy można także znaleźć w ofercie dużych sieci autokomisów przyjmujących samochody według ściśle określonych kryteriów, dokładnie je sprawdzając od strony technicznej przed wystawieniem do sprzedaży.

Przy tym liczy się nie tylko kwota transakcji. – Dla kupujących coraz większe znaczenie może mieć nie tylko cena zakupu, ale również koszt późniejszej eksploatacji samochodu – podkreśla Otomoto.

Tymczasem ceny używanych aut w Europie spadają. Analizy Biura Maklerskiego Pekao S.A. opublikowane na platformie X wskazują, że indeks cenowy aut używanych w Europie spadł w listopadzie 2026 r. o 3,4 proc. w ujęciu rocznym oraz o 5 proc. w porównaniu z październikiem 2025 r., a łącznie o 23 proc. od szczytu z lipca 2022 r.

W Polsce trend cenowy kształtowany jest przez rodzaj napędu. Jak podaje Otomoto, tanieją hybrydy plug-in (o 6,2 proc. r./r.) i hybrydy klasyczne (o 4,5 proc.), natomiast drożeją elektryki (o 3,7 proc.) i samochody z instalacją LPG (10,6 proc.). – W dobie ostrożności konsumenckiej nabywcy poszukują najtańszych kosztów bieżącej eksploatacji – komentuje Otomoto.

Karolína Topolová