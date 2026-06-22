Leaf to jeden z pionierów samochodów elektrycznych produkowanych na masową skalę. Przez ponad 15 lat model oswajał kierowców z elektromobilnością, zanim jeszcze ładowarki stały się częścią krajobrazu. Teraz wraca w nowej formie – bardziej praktycznej, nowocześniejszej i zdecydowanie mniej przypominającej eksperyment.

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LEAF zmienia sylwetkę i charakter

Trzecia generacja Nissana Leaf została zaprojektowana jako opływowy crossover o współczynniku oporu powietrza wynoszącym 0,25. Model powstał w globalnym centrum projektowym Nissana w Atsugi w Japonii, a produkowany będzie w Sunderlandzie w Wielkiej Brytanii. Leaf pozostaje samochodem opracowanym z myślą o europejskim rynku, a nie tylko globalnym produktem dopasowanym do lokalnych przepisów na ostatnim etapie.

Nissan Leaf Foto: Materiały prasowe

Dwa akumulatory i zasięg do 622 km

Nowy Leaf będzie oferowany w Polsce z dwoma wariantami akumulatora trakcyjnego. Podstawowy wariant ma baterię o pojemności 52 kWh i zapewnia zasięg do 450 km w cyklu mieszanym WLTP. Średnie zużycie energii ma wynosić 13,5 kWh/100 km.

Druga wersja otrzyma akumulator o pojemności 75 kWh. W tym przypadku deklarowany zasięg rośnie do 622 km WLTP, przy średnim zużyciu energii 13,8 kWh/100 km. Wersja z akumulatorem 52 kWh obsłuży moc ładowania do 105 kW, natomiast odmiana 75 kWh – do 150 kW. Według Nissana 15 minut przy szybkiej ładowarce pozwoli uzupełnić energię na kolejne 160–280 km jazdy, zależnie od wersji. Ładowanie od 20 do 80 proc. ma zająć do 27 minut.

W standardzie znajdzie się trójfazowa ładowarka pokładowa AC o mocy 11 kW. Nowy Leaf obsłuży również funkcję V2L, czyli zasilanie urządzeń zewnętrznych z akumulatora trakcyjnego przez złącze typu 2. Auto będzie także przygotowane do technologii V2H i V2G, pozwalających w przyszłości oddawać energię z samochodu do domu albo do sieci energetycznej.

Nissan Leaf Foto: Materiały prasowe

Bogate wyposażenie już w podstawie

W standardowym wyposażeniu znajdziemy reflektory Full LED, dwustrefową klimatyzację automatyczną, dwa ekrany LCD o przekątnej 12,3 cala, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, usługi zdalne NissanConnect Services, kamerę 360 stopni z widokiem 3D, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, 18-calowe obręcze aluminiowe oraz inteligentny kluczyk.

Leaf otrzyma także system ProPILOT Assist z Navi-Link, funkcję e-Pedal Step oraz czterostopniową regulację rekuperacji sterowaną łopatkami przy kierownicy. W wariancie z akumulatorem 75 kWh pompa ciepła oraz system podgrzewania i chłodzenia baterii będą standardem. W wersji 52 kWh pojawią się jako opcja.

Nissan Leaf Foto: Materiały prasowe

Większe ekrany, Google i dach jak okulary przeciwsłoneczne

Wyższe wersje wyposażenia mają dorzucić do tego zestawu technologie, które jeszcze niedawno kojarzyły się raczej z autami z półki premium. W odmianach Advance, Evolve i Evolve Plus pojawi się platforma Google z mapami, asystentem głosowym i dostępem do aplikacji przez Google Play. Leaf potrafi też ochronić przed słońcem i zaoferować ładne widoki – oferuje panoramiczne okno dachowe z elektronicznym systemem przyciemniania.

Nissan Leaf Foto: Materiały prasowe

Przedsprzedaż od 1 lipca

Cena bazowa nowego Nissana Leaf wyniesie 149 900 zł. Pełny cennik modelu zostanie opublikowany 1 lipca 2026 r. Tego samego dnia rozpocznie się przyjmowanie zamówień.