W zarządzaniu flotą samochodową liczy się dziś znacznie więcej niż sam zakup pojazdu. Decyzje podejmowane przez menedżerów flot wpływają na efektywność operacyjną przedsiębiorstwa, koszty działalności i ciągłość realizowanych usług. Przy rosnącej presji na terminowość dostaw, optymalizację kosztów i elastyczność działania coraz większego znaczenia nabiera dopasowanie samochodów do zadań wykonywanych przez firmę.

Jeden samochód, wiele zastosowań

Jednym z modeli wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa jest Volkswagen Crafter. Od 2016 r. każdy egzemplarz produkowany jest w Polsce, w fabryce we Wrześni. Samochody trafiają do przedsiębiorców reprezentujących różne branże – od logistyki i transportu po budownictwo, usługi techniczne, energetykę czy sektor komunalny. W ciągu dziesięciu lat z fabryki wyjechało ponad 600 tys. Crafterów.

Dziesięciolecie produkcji jest okazją nie tylko do podsumowania wyników, ale także do spojrzenia na model z perspektywy zmieniających się potrzeb flot. Crafter od początku projektowany był z myślą o funkcjonalności oraz możliwości dopasowania do konkretnych zadań. Dla przedsiębiorstw oznacza to możliwość wyboru konfiguracji odpowiadającej specyfice prowadzonej działalności.

Model dostępny jest jako furgon, samochód skrzyniowy oraz podwozie przeznaczone pod specjalistyczne zabudowy. Może dzięki temu służyć m.in. jako pojazd kurierski, mobilny warsztat, chłodnia, laweta czy samochód serwisowy. Jest również wykorzystywany przez służby ratunkowe. W wielu firmach samochód dostawczy staje się więc nie tylko środkiem transportu, ale też narzędziem pracy mającym bezpośredni wpływ na sposób świadczenia usług.

Ważne ładowność i elastyczność

Z punktu widzenia przedsiębiorców istotne są również parametry użytkowe. Przy rosnących wymaganiach klientów i potrzebie maksymalnego wykorzystania każdego kursu jednym z kryteriów wyboru samochodu staje się wielkość przestrzeni ładunkowej.

W przypadku Craftera może ona wynosić do 18,4 m sześc. Pozwala to wykorzystywać samochód zarówno w zadaniach miejskich, jak i w transporcie dalekobieżnym.

Samochód może także holować przyczepę o masie do 3,5 tony. Daje to przedsiębiorstwom możliwość realizacji bardziej wymagających zleceń bez angażowania większych środków transportu. W trudniejszych warunkach terenowych dostępny jest również napęd 4MOTION.

Firmy coraz uważniej liczą koszty użytkowania

Parametry techniczne nie są jednak jedynym kryterium, które bierze pod uwagę menedżer floty. Wraz ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności coraz większego znaczenia nabiera całkowity koszt użytkowania pojazdu, czyli TCO. Firmy analizują nie tylko cenę zakupu, ale również przewidywalność późniejszych wydatków, ryzyko przestojów oraz wartość inwestycji w całym okresie eksploatacji.

Znaczenie mają więc także rozwiązania zwiększające przewidywalność użytkowania samochodu. Volkswagen Crafter objęty jest pięcioletnią gwarancją fabryczną producenta do 250 tys. km. W przypadku flot intensywnie wykorzystujących samochody dostawcze może to ograniczać ryzyko nieprzewidzianych kosztów.

Dziesięć lat produkcji we Wrześni i ponad 600 tys. wyprodukowanych egzemplarzy pokazują skalę obecności Craftera na europejskim rynku. Z punktu widzenia przedsiębiorstw pozostaje on przede wszystkim narzędziem służącym do realizacji codziennych zadań – od transportu i dostaw po specjalistyczne usługi.

Materiał Partnera: Volkswagen