Pas rozbiegowy, nazywany inaczej pasem przyspieszania lub pasem włączania, jest dodatkowym fragmentem jezdni znajdującym się przy wjazdach na autostrady i drogi szybkiego ruchu. Może mieć różną długość w zależności od kategorii drogi oraz lokalnych warunków. Pas rozbiegowy umożliwia kierowcom rozpędzenie auta do prędkości zbliżonej do tej, która obowiązuje na drodze głównej.

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Czy pas rozbiegowy jest pasem podporządkowanym?

Wiele osób błędnie uważa, że pas rozbiegowy jest pasem podporządkowanym. Tymczasem w rzeczywistości przejazd z tego pasa na główną jezdnię jest zmianą pasa ruchu. Nie obowiązuje tu zatem przepis art. 17 ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczący zasad włączania się do ruchu.

Manewr zmiany pasa ruchu reguluje natomiast art. 22 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać […] oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony”.

Oznacza to, że kierowca jadący pasem rozbiegowym przed wjazdem na właściwą jezdnię musi uważnie obserwować sytuację na drodze – w tym również za pomocą lusterek – a także odpowiednio wcześnie włączyć kierunkowskaz. Musi przy tym pamiętać, że poprzez samo zasygnalizowanie manewru nie otrzymuje prawa do wjazdu.

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Zatrzymanie się na pasie rozbiegowym. Częsty błąd kierowców

Jednym z dosyć często popełnianych przez kierowców błędów związanych z jazdą pasem rozbiegowym jest zatrzymywanie się na jego końcu. Zachowanie to może tymczasem stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze.

Już sama nazwa tego pasa sugeruje, że służy on do rozpędzania samochodu, a nie do hamowania. Zatrzymanie się na nim może zostać uznane za tamowanie ruchu. Natomiast zgodnie z art. 90 § 1 Kodeksu wykroczeń, „Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. Ta ostatnia w przypadku prowadzącego pojazd mechaniczny może wynieść, jak wynika z art. 90 § 2 Kodeksu wykroczeń, nie mniej niż 500 zł.