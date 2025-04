Monitorowanie ograniczeń prędkości w ruchu drogowym jest jednym z codziennych zadań policji. Wzmożone kontrole prędkości organizowane są przez europejską sieć policyjną ROADPOL (European Roads Policing Network) i dlatego otrzymały nazwę „Roadpol Operation Speed” lub „Speed ​​Marathon”. Daty trwania akcji zaplanowano na okres od 08 do 13 kwietnia oraz od 4 do 10 sierpnia 2025 roku. Punkt kulminacyjny pierwszego tygodnia akcji będzie miał miejsce w środę 09 kwietnia. Kontrole prędkości rozpoczynać się będą wczesnym rankiem i potrwają do późnej nocy. "Speed ​​Marathon" to największa na świecie zsynchronizowana, zorganizowana i kompleksowa akcja egzekwowania przepisów dotyczących przekraczania prędkości. Weźmie w niej udział policja z ponad europejskich 20 krajów.

Wiosenny "Speed Marathon" potrwa na terenie państw Unii od 08 do 13 kwietnia

W zeszłym roku podczas trwania akcji odnotowano ponad 150 tys. wykroczeń w ciągu zaledwie 24 godzin. W 2025 r. operacja idzie o krok dalej w angażowaniu społeczności. W Czechach i Estonii obywatele zostali zaproszeni do udziału poprzez nominowanie lokalizacji, w których przekraczanie prędkości jest powtarzającym się problemem. W Czechach jeden z portali piszący o bezpieczeństwie ruchu drogowego umożliwia wskazywać niebezpieczne miejsca — zwłaszcza w pobliżu szkół, ruchliwych skrzyżowań lub obszarów o słabej widoczności — pomagając policji skupić egzekwowanie przepisów w strefach wysokiego ryzyka. Wśród innych krajów, które badają opinię publiczną przy wyborze miejsc kontroli, znajdują się również Francja, Serbia, Węgry, Irlandia, Chorwacja i Luksemburg.