Tymczasem jeszcze w poniedziałek rano na stronie koncesjonariusza płatnego odcinka – spółki Gdańsk Transport Company – widniał cennik opłat za przejazd. Jak poinformował rzecznik koncesjonariusza Anna Kordecka, opłaty dla pojazdów kategorii 1 oraz 1a (samochody osobowe i motocykle) mają być zniesione w południe.

To kolejny krok z zapowiedzianych przez rząd planów likwidacji opłat autostradowych dla kierowców samochodów osobowych. Od lipca darmowe są przejazdy odcinkami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad: – autostrady A4 Wrocław – Gliwice oraz A2 Konin – Stryków. W dalszym ciągu obowiązują opłaty na autostradzie A2 pomiędzy Koninem i Świeckiem zarządzanej przez spółkę Autostrada Wielkopolska oraz na autostradzie A4 z Katowic do Krakowa, gdzie koncesjonariuszem jest Stalexport.

Zniesienie opłat autostradowych dla kierowców samochodów osobowych wpisuje się w kampanię wyborczą rządu PiS. Wcześniej ten sam rząd miał zupełnie inne plany: nie tak dawno minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiadał wprowadzenie w perspektywie opłat na wszystkich autostradach, gdyż – jak powiedział – „Nie stać nas na to, by utrzymywać stan autostrad, jeśli nie są one płatne”. Do tej pory stawka za przejechanie kilometra samochodem osobowym na koncesyjnym odcinku autostrady A1 pomiędzy Toruniem i Gdańskiem wynosiła 10 gr, podobnie jak do tegorocznych wakacji na państwowych odcinkach autostrad A2 i A4.