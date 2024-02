Verband der Automobilindustrie – niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego (VDA) prognozuje, że dostawy samochodów zasilanych wyłącznie akumulatorami zmniejszą się w Niemczech w 2024 roku o 14 procent do 451 000 sztuk. Wielu producentów wstrzymuje się z wprowadzaniem na rynek nowych modeli elektrycznych, a wypożyczalnie ograniczają zakupy swoich flot. Jak podaje Automotive News Europe, w 2023 r. w Niemczech sprzedano ponad 524 tys. samochodów elektrycznych – więcej niż na jakimkolwiek innym rynku w Europie. Przewidywany spadek w tym roku oznacza, że udział samochodów zasilanych wyłącznie akumulatorami w Niemczech spadnie z 18 (2023 r.) do 16 procent.

Reklama

Niemcy produkują po Chinach najwięcej aut elektrycznych

Według VDA w 2024 r. niemiecki rynek samochodów osobowych skurczy się o 1 proc., a światowy rynek wzrośnie o 2 proc. do 77,4 mln samochodów, czyli blisko poziomu przed pandemii, wynoszącego 78,8 mln. Prognozuje się, że produkcja samochodów elektrycznych w Niemczech wzrośnie w tym roku o 19 procent do 1,45 miliona, przy czym większość niemieckiej produkcji trafi na eksport. Niemcy są drugim co do wielkości po Chinach producentem osobowych pojazdów elektrycznych. Chiny produkują 6,6 mln aut na prąd, Niemcy 1,2 mln, a USA 1,1 mln.