Waze to społecznościowa aplikacja do nawigacji, która powstała w 2009 r. Jej mapy oraz proponowane trasy są stale aktualizowane na podstawie danych przekazywanych przez użytkowników. Kierowcy mogą zgłaszać między innymi wypadki, kontrole policyjne, zamknięte drogi, dziury w jezdni, trudne warunki pogodowe czy zwiększone natężenie ruchu. Aplikacja analizuje również prędkość przejazdu i rzeczywiste trasy użytkowników, dzięki czemu może na bieżąco wyznaczać optymalną drogę do celu. Waze jest przeznaczona przede wszystkim dla kierowców samochodów osobowych, motocykli i taksówek.

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Jakie zmiany wprowadza aktualizacja Waze?

Nowa wersja Waze ma analizować, jakie drogi najczęściej wybiera użytkownik – informuje portal android.com.pl. Aplikacja sprawdzi między innymi, czy kierowca woli poruszać się obwodnicami, czy raczej korzysta ze skrótów prowadzących przez centrum miasta. Na podstawie tych informacji nawigacja zaproponuje trasy lepiej odpowiadające jego stylowi jazdy. Osoby, które nie chcą korzystać z personalizacji, będą mogły wyłączyć tę funkcję w ustawieniach.

Google wprowadza również tryb „less chatty”, który ograniczy liczbę komunikatów głosowych. Nawigacja nadal będzie jednak informować o najważniejszych manewrach i niebezpieczeństwach. Rozwiązanie ma ograniczyć zmęczenie nadmiarem alertów, które mogą rozpraszać kierowców.

Waze przygotowuje specjalne trasy dla motocyklistów

Pojawił się też nowy tryb dla motocykli, który ma uwzględniać drogi popularne wśród użytkowników jednośladów, węższe przejazdy oraz jakość nawierzchni. W aplikacji będą mocniej wyeksponowane ostrzeżenia o dziurach, progach zwalniających, wąskich mostach, wyniesionych przejściach i kończących się poboczach. Ta funkcja na razie nie jest jeszcze dostępna w Polsce.

Gemini pozwoli rozmawiać z nawigacją

W nowej wersji Waze zwiększy się też udział sztucznej inteligencji, która ułatwi zgłaszanie utrudnień. Kierowca będzie mógł własnymi słowami opisać sytuację na drodze, a Gemini automatycznie przypisze ją do odpowiedniej kategorii. Udostępniona zostanie też możliwość zgłaszania błędów i zmian na mapach, które następnie zweryfikują lokalni edytorzy.

Gemini pomoże również w wyszukiwaniu miejsc. Użytkownik może zapytać np. o czynną kawiarnię lub najtańszą stację paliw w pobliżu bez konieczności wpisywania precyzyjnych haseł.