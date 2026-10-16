Cała Grupa BMW zwiększyła sprzedaż w Europie i USA w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, choć w Chinach sytuacja jest trudna. W Europie dostawy wzrosły o około 4,5 proc., natomiast w USA firma odnotowała wzrost o 3,4 proc.. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku BMW Group dostarczyła klientom na całym świecie ponad 1,7 mln pojazdów, co oznacza spadek sprzedaży o 4,9 proc..

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„W trudnych warunkach rynkowych zdołaliśmy utrzymać naszą pozycję w Europie i USA. W szczególności utrzymujący się wysoki poziom nowych zamówień na nasze samochody w pełni elektryczne potwierdza słuszność obranego kierunku. BMW iX3 stanowi pozytywny impuls do wzrostu na rynku, a jednocześnie obserwujemy duże zainteresowanie klientów nowym BMW serii 3 i BMW X5” – powiedział Jochen Goller, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za klientów, marki i sprzedaż.

BMW iX3 Foto: Materiały prasowe

Co trzeci samochód grupy w Europie jedzie na prąd

Od lipca do końca września 2026 r. BMW Group dostarczyła na całym świecie 110 257 samochodów w pełni elektrycznych (+7,2 proc.). W Europie co trzeci pojazd BMW Group przekazany klientom w tym okresie był w pełni elektryczny (34,7 proc.). Sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła tutaj ponadprzeciętnie, do 81 941 egzemplarzy (+37,5 proc.). Dotyczy to również Niemiec, gdzie w pełni elektryczne modele BMW Group odnotowały wyjątkowo wysoki wzrost (+38,5 proc.).

Sama marka BMW dostarczyła klientom około 1,5 mln pojazdów od stycznia do końca września (–6,4 proc.). W Europie BMW odnotowało wzrost o 1,4 proc.. W USA również zwiększyło sprzedaż o 4,3 proc., osiągając wzrost na kurczącym się rynku dzięki większej sprzedaży modeli BMW X.

W Chinach spadek sprzedaży marki BMW (–21,2 proc. od początku roku do końca września) odzwierciedla sytuację całego rynku motoryzacyjnego. Wprowadzanie na tamtejszy rynek chińskiej wersji nowego BMW iX3 rozpocznie się w listopadzie.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Foto: Szczepan Mroczek

MINI rośnie, Rolls-Royce traci klientów

Od początku roku MINI sprzedało łącznie 220 247 pojazdów, zwiększając dostawy o 6,8 proc.. Samochody w pełni elektryczne stanowiły 37,2 proc. tej liczby. Marka Rolls-Royce dostarczyła klientom 3592 pojazdy od stycznia do września (–12,4 proc.). W pierwszych dziewięciu miesiącach roku BMW Motorrad sprzedało klientom 149 452 motocykle i skutery (–6,1 proc.).

Dwa miliardy euro na europejski fundament

BMW przez ostatnie dwie dekady pracowało nad rozwojem technologii napędu elektrycznego, ale jednocześnie mocno podkreślało, że ten typ napędu nie będzie jedynym. Marka cały czas oferuje silniki spalinowe, w tym diesle, i hybrydy, również plug-in. Jednocześnie BMW szybko reaguje na załamanie sprzedaży w Chinach i inwestuje dwa miliardy euro w rozbudowę fabryk w Monachium i Dingolfing oraz w nowy zakład akumulatorów w Dolnej Bawarii. Widać wyraźnie, że nie tylko Niemcy stawiają na Europę. Koncern Stellantis podczas ostatnich targów w Paryżu pokazał armię samochodów koncepcyjnych, które zapowiadają przyszłość marek oraz stawiają na nawiązania do europejskiej tradycji. Renault poszedł tą drogą już kilka lat temu. To dobre znaki dla branży motoryzacyjnej w Europie.