Odcinek autostrady D3 między Svrčinovcem a Skalité zostanie wyłączony z ruchu w niedzielę 12 lipca o godz. 23:00 – informuje Portal Samorządowy. Zgodnie z planem trasa ma zostać ponownie otwarta w poniedziałek 17 sierpnia o godz. 8:00. Zamknięcie obejmie rejon przejścia granicznego Zwardoń–Skalité, stanowiącego jeden z najważniejszych korytarzy transportowych między Polską, Słowacją i krajami położonymi dalej na południe Europy.

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W planach remont mostu i dwóch tuneli

Słowacka Národná Diaľničná Spoločnosť wyjaśnia, że remont jest konieczny po niemal 10 latach eksploatacji tej części autostrady. Zarządca chce wykorzystać całkowite zamknięcie do przeprowadzenia kilku prac jednocześnie, aby uniknąć blokady ruchu w różnych terminach.

Jednym z elementów inwestycji będzie renowacja mostu Čadečka, który ma 84 metry wysokości i jest najwyższym obiektem tego typu na Słowacji. Prace konserwacyjne zostaną przeprowadzone również w tunelach Svrčinovec i Poľana oraz innych częściach autostrady.

Utrudnienia odczują zwłaszcza kierowcy ciężarówek. W czasie remontu dodatkowo będzie obowiązywać zakaz tranzytu pojazdów ciężarowych drogą krajową nr I/12 między Skalité a Svrčinovcem, która mogłaby stanowić lokalny objazd. Transport będzie więc kierowany na inne przejścia, co może skutkować większymi korkami w pozostałych miejscowościach przygranicznych. Zarządca przyznaje, że w ciągu najbliższych tygodni należy przygotować się na to, że podróż na Słowację zajmie więcej czasu niż zwykle.

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Nowa S1 nie uchroni przed objazdami

Jak przypomina Portal Samorządowy, zamknięcie D3 nastąpi niedługo po usunięciu wąskiego gardła po polskiej stronie granicy. W październiku 2025 roku otwarto bowiem 8,5-kilometrowe obejście Węgierskiej Górki, czyli odcinek S1 Przybędza–Milówka. Od tego czasu kierowcy mogą omijać zatłoczoną drogę krajową nr 1, co znacznie usprawnia podróż w stronę Słowacji. Inwestycja kosztowała ponad 1,6 mld zł, a w jej ramach wybudowano między innymi 5 estakad, 3 mosty oraz 2 dwunawowe tunele. Mimo poprawy sytuacji po polskiej stronie wakacyjny remont D3 ponownie wydłuży przejazd przez granicę.