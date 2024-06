Estetyczny ogród i harmonia przestrzeni wokół domu to marzenie, dopełniające wizję idealnej posiadłości. Często obraz ten zakłóca jednak widok zaparkowanych samochodów czy garażu lub wiaty. Przydomowy, automatyczny garaż podziemny SUpark pozwala ukryć pojazd pod ziemią i swobodnie urządzić przestrzeń według własnych potrzeb, lub zyskać dodatkowe miejsce postojowe dla gości tam, gdzie wielkość działki na to nie pozwala.

Aktualne ceny nieruchomości sprawiają, że każdy metr kwadratowy posesji ma znaczenie, a poszukiwanie efektywnych rozwiązań przestrzennych staje się kluczowe przy projektowaniu domu i jego otoczenia. Nowatorski garaż podziemny firmy SUpark to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy już na etapie planowania budowy domu, szukają rozwiązań które poprawia estetykę zagospodarowania terenu.

– Proponujemy alternatywę dla tradycyjnego garażu wolnostojącego. Zajmuje on cenne miejsce i często ze względu na umiejscowienie, zasłania bryłę domu, lub zwyczajnie zajmuje cenną przestrzeń, którą przecież możemy wykorzystać na wiele innych sposobów – tłumaczy Łukasz Kożuchowski z firmy SUpark. Zautomatyzowane miejsce parkingowe konkuruje też z tradycyjnym garażem projektowanym w bryle domu uwalniając dodatkową przestrzeń, którą możemy dowolnie zagospodarować, choćby jako miejsce dla swoich pasji w formie - warsztatu, rowerowni czy siłowni lub domowego spa.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, SUpark zapewnia nie tylko ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ale bezpieczeństwo przechowywania pojazdu. - Wyjątkowy komfort użytkowania daje łatwa obsługa. Wysuwanie garażu trwa zaledwie ok. 45 sekund, a samo parkowanie jest bardzo intuicyjne. Garaż jest w pełni zautomatyzowany, a wyposażając go w opcję awaryjnego otwierania, możemy otworzyć go również w przypadku braku zasilania – zapewnia Michał Cianciara z SUpark.

To również doskonała ochrona samochodów klasy premium przed kradzieżą oraz dodatkowe zabezpieczenie dla samochodów elektrycznych, które są narażone na ryzyko samozapłonu, nawet podczas ładowania. W takich przypadkach rozwiązanie SUpark zapewnia idealne warunki do bezpiecznego ładowania pojazdu, eliminując stres związany z potencjalnym zagrożeniem pożarem dla całego domu.

Zautomatyzowany garaż będzie również idealnym dopełnieniem każdego SMART HOME. Wkrótce będzie można nim bowiem zarządzać za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej z przejrzystym interfejsem. Dodatkowo, SUpark jest wyposażony w funkcję ogrzewania górnej platformy, co ułatwia użytkowanie i eliminuje konieczność odśnieżania w zimie.

Indywidualny design

Przydomowe miejsce parkingowe SUpark wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale także eleganckim stylem i wyjątkową estetyką. Dzięki swojej nowatorskiej konstrukcji, opartej na dwóch podporach, jest przestrzenią doskonale komponującą się z otoczeniem domu. Zrywając z tradycyjnym wizerunkiem garażu, z chwila kiedy wydobywa się spod ziemi zwraca uwagę atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem, który może być dostosowany również do naszego samochodu. Kolorystykę konstrukcji możemy oczywiście dopasować także do elewacji domu czy otoczenia sprawiając, że wtopi się w zagospodarowanie działki.

Dodatkowo, SUpark daje możliwość dostosowania górnej platformy do własnych potrzeb i wykończenia powierzchni dowolnym materiałem: kostką, brukiem czy trawą. To sprawia, że cały garaż dopasowujemy do indywidualnych preferencji i stylu życia. Staje się zupełnie niewidoczny i nie zaburza koncepcji architektonicznej.

Spokój na długie lata

Ponadto SUpark zapewnia ponadstandardową opiekę serwisową - konstrukcja jest objęta 15 latami gwarancji. Warunkiem jest regularne serwisowanie.

- Pewność i bezawaryjność użytkowania to nasza gwarancja zadowolenia dla klienta. Ponadto również garaż zaprojektowaliśmy tak, aby w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania można było go bez problemu przenieść w inne miejsce – mówi Łukasz Kożuchowski, podkreślając walory ekologiczne technologii SUpark, jakże ważne obecnie w budownictwie. - Co ważne ukryta pod ziemią konstrukcja SUpark nie pochłania ciepła, dzięki czemu jest zupełnie neutralna dla środowiska. Może też w całości zostać poddana recyklingowi – dodaje inżynier konstrukcji.

- To już nie trend, ale konieczność, której wychodzimy naprzeciw. Nasi klienci nie muszą już dłużej wybierać pomiędzy modnym, nowoczesnym i designerskim wyglądem, a troską o środowisko – tłumaczy Michał Cianciara z SUpark.

SUpark Informacje praktyczne: · Podziemny garaż wysuwa się niemal niesłyszalnie przy użyciu pilota.

· Szczelna konstrukcja uniemożliwia dostanie się wody do wnętrza.

· Stała temperatura latem i zimą oscyluje w granicach 4-5°C.

· Montaż garażu podziemnego SUpark trwa do 72 godzin i nie wymaga pozwolenia na budowę.

