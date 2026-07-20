Nowy obowiązek dla kierowców w nowych autach
10 lipca resort opublikował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Projekt ten, jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, znajduje się obecnie na etapie opiniowania.
Czytaj więcej
Unijna dyrektywa wprowadzi nową, jednolitą europejską kartę parkingową. W związku z tym karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami mają zost...
Nowelizacja, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, ma wprowadzić obowiązek wyposażenia w apteczkę doraźnej pomocy pojazdów kategorii homologacyjnej M1. Kategoria ta obejmuje pojazdy osobowe przeznaczone do przewozu osób, które mają maksymalnie 8 miejsc siedzących (plus kierowca).
Rozwiązanie to, jak pisze Ministerstwo Infrastruktury w swoim uzasadnieniu do projektu, „[…] zagwarantuje szeroki dostęp do podstawowych środków pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu”.
Czytaj więcej
Już 31 lipca zacznie obowiązywać unijna dyrektywa „Right to Repair”, która w dużym stopniu wpłynie na rynek napraw sprzętu. W związku z tym trwają...
Okazuje się jednak, że – zgodnie z projektem rozporządzenia – obowiązek posiadania apteczki w samochodzie osobowym obejmie tylko część kierowców. Nowe przepisy będą miały bowiem zastosowanie jedynie do aut osobowych, które zarejestrowane zostaną w Polsce po raz pierwszy po 31 marca 2027 r.
Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów, obowiązek dotyczący wyposażenia w apteczkę obejmie ok. 650 tys. samochodów.
Resort podkreśla, że nowe rozporządzenie „[…] nie będzie skutkować koniecznością dodatkowego doposażania w apteczkę wielu milionów pojazdów dopuszczonych już w Polsce do ruchu drogowego, co mogłoby zostać uznane za nadmiarowe obciążenie wobec właścicieli od lat użytkujących swoje pojazdy”.
Czytaj więcej
Jeszcze w tym roku projekt ustawy o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji może zostać uchwalony – powiedziała dr Monika Zima-Parjaszewska,...
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w apteczki muszą być wyposażone:
Przepisy nie określają jednak standardu wyposażenia apteczek. Jednak większość z tych dostępnych na rynku oparta jest o niemieckie normy przemysłowe (DIN), a zwłaszcza DIN 13164, zauważa resort infrastruktury. Jednocześnie podkreśla, że wielu kierowców samochodów osobowych, mimo braku obowiązku, wyposaża swoje pojazdy w apteczki, co jest efektem podniesienia świadomości społecznej.
Czytaj więcej
Zakup luksusowego zegarka, drogiej biżuterii lub dzieła sztuki już wkrótce przestanie być anonimowy. Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami, od lipca...
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zakłada jeszcze szereg innych zmian, w tym m.in.:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas