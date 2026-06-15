Zespół Inter Europol Competition ponownie zwyciężył w drugiej najważniejszej klasie wyścigu – LMP2. Tym razem podwójnie. Załogi Śmiechowski, Dillmann i Yelloly (auto nr. 43) oraz Barg, De Gerus i Müller (auto nr. 343) zajęły dwa najwyższe miejsca na podium.

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Zespół Europol w Le Mans 24h Foto: Materiały prasowe

Robert Kubica ukończył wyścig na 7. miejscu w klasyfikacji generalnej, a Ferrari, które zwyciężało w ostatnich latach, w tegorocznej edycji Le Mans 24h musiało przyznać wyższość zespołom Toyoty, BMW i Cadillaca.

Robert Kubica w samochodzie Ferrari Foto: Materiały prasowe

Toyota w składzie Kamui Kobayashi, Mike Conway i Nyck de Vries, która zwyciężyła w klasyfikacji generalnej Le Mans 24h, pokonała BMW, drugą Toyotę oraz Cadillaca.