Stellantis rozszerzył prawa do marki Talbot. Założona w 1903 roku w Wielkiej Brytanii zajmowała się dostosowaniem aut importowanych z Francji. Chwilę później Talbot produkował już swoje modele i kilka lat później połączył się z dwoma innymi markami - angielską Sunbeam i francuską Darracq. Ta grupa została przejęta przez londyńską Rootes Group i francuskie Lago, które zaczęło produkować we Francji modele Talbot-Lago. Były to głównie auta sportowe i limuzyny. Talbot ma za sobą sukcesy sportowe np. w wyścigu 24h Le Mans. Talbota przejęła Simca, którą z kolei wykupił Peugeot. Na początku lat 80-tych na skutek podpisania umowy PSA z Chryslerem produkowane było kilka modeli Talbot np. Samba, Horizon, Solara, Tagora, Rancho i Murena. 16 stycznia 2021 r. prawa do marki Talbot zostały przeniesione na koncern Stellantis, który aktualnie ma w swoim portfolio 14 aktywnych marek samochodowych.

Talbot zniknął z rynku ponad 30 lat temu

Teraz Stellantis zarejestrował markę Talbot we Francuskim Krajowym Instytucie Własności Przemysłowej. Już w 2009 roku francuski dziennik La Tribune informował, że PSA zamierza wskrzesić Talbota jako tanią markę mogącą konkurować z Dacią. Jednak projekt nie został wdrożony w życie. Były szef Stellantisa, Carlos Tavares, podobno otwarcie sprzeciwiał się pomysłowi reaktywowania starych marek. Z drugiej strony Stellantis próbuje dać drugie życie Lancii, która co prawda nigdy całkowicie nie zniknęła z rynku i oferowała we Włoszech jeden model, ale na międzynarodowej arenie została zapomniana. Włoski rząd wywierał naciski na Tavaresa, aby ten wskrzesił też włoskie marki samochodowe, takie jak Autobianchi czy Innocenti. Talbot nie istnieje od ponad 30 lat i wydaje się być marką znaną wyłącznie wśród fanów francuskiej motoryzacji. Jeśli zostanie reaktywowana jedną z dróg rozwoju może być stworzenie prawdziwego konkurenta Dacii, który zaoferuje proste, dobre samochody w niskich cenach. Stellantis nosi się z zamiarem wprowadzenia na rynek kolejnej luksusowej marki i tu też teoretycznie byłaby przestrzeń dla Talbot.

Talbot-Matra Murena Foto: mat. prasowe