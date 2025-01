Koreańska marka samochodowa od teraz otrzyma zupełnie nową nazwę

W Polsce SsangYoung pojawił się w latach 90-tych. W tych czasach firma oferowała takie modele jak Musso czy Korando. Nie brakowało też próby wejścia w bardziej ekskluzywny rynek np. z limuzyną Chairmany czy wprowadzenia na rynek jednego z najdziwniejszych samochodów – vana Rodius. Sukces marki na polskim rynku w tamtych latach był w dużej mierze związany z Daewoo, który było właścicielem SsangYounga. Jednak po upadku koreańskiego koncernu marka powróciła do własnej nazwy, później zniknęła z rynku, a w 2021 roku SsangYoung pozyskał nowego importera. Stała się nim grupa PTH, jedna z największych grup prowadzących salony sprzedaży w Polsce, która do dzisiaj zajmuje się marką.

SsangYoung to teraz KGM

W 2022 roku SsangYoung został wykupiony przez koreańskie KGM Group. Zgodnie z przyjętą strategią nowy właściciel postanowił odciąć się od dotychczasowej historii i zbudować ją od nowa. W związku z tym już w zeszłym roku rozpoczął się proces globalnego rebrendingu marki, który obejmuje m.in. nową nazwę, nieznaczną zmianę logotypu, przy którym pojawia się nazwa KGM (na samochodach pozostaje ten co był do tej pory), nową stronę internetową, jak też materiały marketingowe. Teraz na wszystkich obecnych rynkach SsangYong to po prostu KGM, czyli „Korean Genuinely Made” (ang. „Oryginalnie Wyprodukowane w Korei”). I po co nam się było uczyć przez te wszystkie lata wymowy nazwy SsangYoung... Nowa nazwa nie oznacza, że gama modelowa producenta się zmienia. W ofercie jest aktualnie osiem modeli: Tivoli w dwóch długościach nadwozia, nieco większe Korando, nowy Torres, również nowy SUV Actyon, duży Rexton i pick-up Musso oferowany w dwóch wersjach nadwozia.