Sprzedaż samochodów elektrycznych w Niemczech spadła aż o 31 proc.

Sprzedaż aut na prąd w maju 2024 roku spadła o 31 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca zeszłego roku. Oznacza to, że brak dopłat, a co za tym idzie coraz większa niechęć do zakupu samochodów elektrycznych pogłębia się.