Obecna opłata za badanie techniczne samochodu osobowego to 98 zł. W przypadku gdy posiada on instalację gazową cena wzrasta do 162 zł. Z kolei badanie motocykla kosztuje 62 zł, a ciężarówki 153 zł. Są to stawki, które zostały określone w 2004 roku. Od tej pory nie były zmieniane. Sytuacja przedsiębiorców prowadzących SKP może się jednak zmienić w niedługim czasie. Zmianami w przepisach oraz waloryzacją stawek, zajęła się Komisja Infrastruktury Senatu RP. Teraz przedstawiciele senatu skierowali w tej sprawie pismo do Ministra Infrastruktury. Ich zdaniem rozwiązanie problemu opłat za badanie techniczne pojazdów powinno w najbliższych tygodniach stać się priorytetem dla resortu. Senatorowie wskazują, aby w ustawie Prawo o ruchu drogowym jak najszybciej wprowadzić mechanizm waloryzacji stawek za badania techniczne uwzględniający wzrastające z roku na rok koszty prowadzenia działalności, w warunkach zmieniającej się sytuacji gospodarczej, postępu technologicznego i rozwoju motoryzacji.

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Autostrada A4 dostanie nowy, trzeci pas. Jak wygląda postęp prac? Między Wrocław Wschód i Krzyżową, autostrada A4 zostanie rozbudowana o jeden pasu ruchu. W efekcie kierowcy otrzymają trzy a nie jak do tej pory dwa pasy ruchu w każdą stronę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada zakończenie prac do 2030 roku.

– Liczymy, że wobec tego apelu ministerstwo infrastruktury, które przecież sygnalizowało, że analizuje sytuację, dostanie kolejny impuls do działania i przyspieszy działania w obszarze zmiany tabeli opłat – powiedziała Jolanta Źródłowska, prezes zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK), zajmujące się doradztwem na rzecz Stacji Kontroli Pojazdów, dokonało analizy jaka powinna być stawka za badanie techniczne pojazdu. Zgodnie z wyliczeniami, w 2004 roku wynosiła ona 11,9 proc. minimalnego wynagrodzenia. W zeszłym roku było to już 2,71 proc., a od stycznia br. jest to 2,31 proc. W przypadku zastosowania się do analogii jaka była przyjęta w 2004 roku, to kierowcy powinni płacić 505 zł za przegląd.

Nowa cena za badanie techniczne — propozycja to 246 zł brutto

Jednak przedsiębiorcy z branży SKP uważają, że uczciwe jest przyjęcie połowy stawki wyliczonej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. W efekcie badanie techniczne pojazdu powinno zostać wycenione na kwotę 246 zł brutto. Wskazują dodatkowo, że w ustawie – Prawo o ruchu drogowym powinien pojawić się mechanizm corocznej automatycznej waloryzacji wysokości opłat za badania o wskaźnik inflacji za poprzedni rok. – Opłata za badanie w dotychczas obowiązującej wysokości to poważne zagrożenie dla rzetelności wykonywanych badań. Diagności przymykają oczy na wiele usterek, aby tylko klient wrócił do po raz kolejny. Tworzą się więc patologie, co nie powinno mieć miejsca. Urealnienie wysokości opłaty za badanie jest niezbędne i leży w interesie wszystkich, dlatego SDCM wspólnie z PISKP i kilkoma innymi organizacjami jak STM czy Dekra od dawna zabiega o zmiany w tym zakresie – powiedział Tomasz Bęben, prezes zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).