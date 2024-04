W latach 1956-1963 firma Porsche produkowała ciągniki rolnicze w różnych klasach wielkości i wydajności. W 1957 roku firma wprowadziła oznaczenia serii „Junior” dla modeli z silnikiem 1-cylindrowym, „Standard” dla modeli z silnikiem 2-cylindrowym i „Super” dla modeli z silnikiem 3-cylindrowym. Seria „Master” zarezerwowana była dla dużych ciągników z silnikami 4-cylindrowymi i pojawiła się w 1958 r. Produkcję traktorów zaprzestano w 1963 roku. Teraz Porsche szukając nowych pomysłów rozbudowy firmy i swojego portfolio chce powrócić do budowy maszyn rolniczych, które nie mają już mieć silników diesla, tylko napęd w pełni elektryczny. Firma z Zuffenhausen ma do dyspozycji odpowiedni know how mając w swojej ofercie dwa w pełni elektryczne modele (Taycan, Macan) oraz wersje Panamery czy Taycana plug-in.

Porsche Junior (1959 r.) mat. prasowe

Początkowo planowana jest reaktywacja serii Junior, Super i Master. Historyczne ciągniki nie tylko są chętnie kupowane przez kolekcjonerów, ale często pojawiają się na różnego rodzaju wystawach i zlotach marki. Póki co znane jest niewiele szczegółów na temat nowego projektu. Niemieckie media donoszą, że Porsche chce zdecydować się na oferowanie maszyn w kolorze czerwonym, który jest historycznym odniesieniem do produkowanych traktorów, które w większości opuszczały fabrykę właśnie w tym kolorze. Elektryczny traktor Porsche prawdopodobnie mógłby być wyposażony w olbrzymi magazyn baterii o pojemności 360 kWh. Plusem nowej serii traktorów Porsche ma być potężny moment obrotowy, który na pewno przyda się podczas zadań rolnych.