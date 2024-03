Droga popularnie nazywana A4 bis w końcu trafi do remontu. Jest to strategiczna trasa, stanowiąca jedną z pięciu bezpośrednich połączeń między Krakowem a aglomeracją górnośląską. Według GDDKiA w latach 2020-2021 codziennie przez Olkusz przejeżdża prawie 33 tysiące pojazdów. Jest to o 25 proc. więcej niż w 2015 roku. Dla kierowców to ważna trasa, która daje realną oszczędność, tym którzy codziennie pokonują odcinek Kraków-Katowice za pośrednictwem autostrady A4, ponosząc koszt 30 zł w jedną stronę.

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz To będzie najwyższa estakada w Polsce. Jej budowa pochłonie 1,25 mld zł Jedna z ważniejszych dróg w Polsce S19 wchodzi w kolejny etap budowy. Między Babicą a Jawornikiem powstanie najwyższa w kraju estakada. Jej wysokości przekroczy 80 metrów. Można to porównać do wysokości 26-piętrowego bloku.

GDDKiA znając znaczenie DK94 postanowiła dostosować ją wyremontować. Przyjęty do realizacji projekt zakłada modernizację trasy (4,4 km) rozpoczynającej się na ul. Staromiejskiej przy Grodzisku i kończąc prawie przy skrzyżowaniu ul. Centralnej z ul. Pakuską. Elementem kluczowym będzie przebudowa sześciu skrzyżowań i dwóch przejść podziemnych. Do tego zbudowana zostanie kładka dla pieszych, łącząca ul. Cegielnianą i Szkolną, a nawierzchnia drogi zostanie przystosowana do spełnienia norm nośnych – 11,5 tony na oś.

Trasa alternatywna ma być bezpieczniejsza i zapewnić bardziej płynny ruch

Dyrekcja poinformowała, że w centrum miasta zaplanowano dwupoziomowy węzeł pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską. Na poziomie gruntu zostanie zbudowane rondo dla ruchu lokalnego. Pod nim będzie poprowadzona droga krajowa. Dzięki temu zostanie zachowana płynność ruchu. Dodatkowo przebudowane zostaną również pięć innych skrzyżowań na DK94, a na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe. Podpisana umowa zakłada również prace, które mają na celu poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Dlatego w ramach kontraktu powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe, ekrany akustyczne oraz poprawione odwodnienia terenu. Zamontowane zostanie również nowe oświetlenie, poprawiające widoczność pieszych. To nie wszystko. Otóż przebudowane mają zostać również niektóre drogi lokalne wzdłuż DK94 i jezdnie przy drodze krajowej.