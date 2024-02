To reakcja na zapowiedzianą przez koncesjonariusza – spółkę Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) – kolejnej podwyżki opłat, tym razem z początkiem kwietnia. - W ocenie GDDKiA wzrost ten jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych – stwierdza Dyrekcja w poniedziałkowym komunikacie. SAM chce podwyższyć wysokość myta dla pojazdów kategorii 1, tj. innych niż motocykle, do 16 zł za przejechanie przez jedna bramkę z 15 zł obowiązującego obecnie. Oznacza to, że przejazd z Katowic do Krakowa (lub odwrotnie) będzie kosztował posiadaczy samochodów osobowych 32 zł, a w obie strony aż 64 zł. Przejechanie jednego kilometra płatnego odcinka o długości 52 km będzie więc kosztować prawie 62 grosze.

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Nowy znak drogowy na europejskich drogach. Co oznacza biały romb? W przyszłości kierowcy we Francji będą musieli zwracać uwagę na nowy niebieski znak drogowy z białym rombem. Wyjaśniamy co oznacza ten znak i ile będzie kosztować, jeśli go zignorujesz?

GDDKiA ma zwrócić się do koncesjonariusza „z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd”. W rzeczywistości GDDKiA nie ma możliwości zablokowania wzrostu opłat. Wynika to z umowy koncesyjnej: prawo do kształtowania stawek ma koncesjonariusz. Ale podwyżki będą mieć efekty nie tylko w postaci drenażu kieszenie kierowców korzystających z płatnej trasy. - Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju – ostrzega GDDKiA. Zarazem podkreśla, że autostrada A4 jest m.in. strategiczną trasą łączącą Polskę z Ukrainą. A w sytuacji trwającej od 24 lutego 2022 r. wojny na terenie Ukrainy, zasadne byłoby co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej w tym kraju.

Odcinki zarządzane przez GDDKiA póki co bezpłatne

Obecnie polska sieć dróg szybkiego ruchu liczy 5116 km, w tym 1849 km autostrad. W połowie ubiegłego roku rząd PiS postanowił zlikwidować opłaty na płatnych odcinkach autostradowych zarządzanych przez GDDKiA – na fragmencie A2 Konin - Stryków (99 km) oraz na A4 pomiędzy Wrocławiem i Sośnicą 162 km). Przed zbliżającymi się ubiegłorocznymi wyborami wstrzymano decyzją poprzedniego ministra infrastruktury także pobór opłat na koncesyjnym odcinku A1 pomiędzy Toruniem i Gdańskiem, ale na tej trasie umowa koncesyjna zakłada inny system rozliczania się koncesjonariusza z państwem i o stawkach decyduje rząd. Nowy minister, już w rządzie Donalda Tuska, podtrzymał decyzje o zwolnieniu z opłat dla samochodów osobowych i motocykli do końca 2024 r.

Czytaj więcej Tu i Teraz Padł rekord za najdroższe miejsce parkingowe na świecie Hongkong ustanowił rekord świata. Cena miejsca parkingowego w ultra-luksusowym osiedlu wyniosła 1,3 mln dolarów. W porównaniu do ostatniego rekordu jest to znaczący przeskok cenowy.