Papieże jeździli już różnymi samochodami. Była cała armada modeli Mercedesa, Range Rover, Cadillac, Fiat, Toyota Mirai, a nawet Seat Marbella. Papieże dostawali też w prezencie od firm takie auta jak Lamborghini czy Ferrari. To jednak było wczoraj. Od 2024 roku Watykan będzie elektryczny. Pierwsze samochody zostały już oficjalnie przekazane.

Watykan chce mieć elektryczną flotę aut

Łącznie na początku przyszłego roku do Watykanu ma zostać dostarczonych prawie 40 w pełni elektrycznych samochodów z rodziny ID. Kontrakt zawiera modele ID.3, ID.4 i ID.5. Papież Franciszek osobiście odebrał pierwsze dwa Volkswageny ID.3 Pro. Przejście na samochody elektryczne jest częścią strategii dekarbonizacji Watykanu. Strategia najmniejszego kraju świata zakłada, że ​​do 2030 roku cała flota będzie neutralna klimatycznie. 40 elektrycznych modeli Volkswagena to dopiero początek. Więcej elektryków dołączy w późniejszym terminie. Oprócz modeli Volkswagena, w nadchodzących latach do floty Watykanu dołączą także inne marki Grupy Volkswagen. Do 2030 roku zelektryfikowana ma zostać cała flota.