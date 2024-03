Umiarkowany optymizm budzi natomiast rynek samochodów elektrycznych. Co prawda w ubiegłym miesiącu 24,3-procentowe tempo jego wzrostu przewyższało dynamikę całego rynku, ale do ubiegłorocznych, znacznie wyższych wzrostów trudno się porównywać. Osiągnięty przez elektryki 3-procentowy udział w rynku był jedynie śladowo wyższy - o 0,1 pkt. proc. - w porównaniu z lutym ubiegłego roku. To znacznie mniej niż średni udział tego napędu w rynku w całej UE, gdzie w styczniu sięgał prawie do 11 proc. Tylko we Włoszech i Chorwacji był mniejszy niż w Polsce. Bardzo wysoki – prawie 50-procentowy – okazał się natomiast wzrost rejestracji samochodów hybrydowych. W tej kategorii przewyższamy średnią unijną Na dodatek, odwrotnie niż w elektrykach - tylko dwa kraje, Litwa i Węgry - miały wyższy udział tego rodzaju napędu w sprzedaży. Do tego doszedł blisko 30-procentowy wzrost rejestracji hybryd plug-in. - Niestety, znacznie gorzej radziły sobie w lutym lekkie dostawcze samochody elektryczne, bo w tym segmencie spadek wyniósł prawie 30 proc. – informuje Jakub Faryś, prezes polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wzrost sprzedaży nowych aut w Europie będzie napędzał polski rynek wtórny

Tymczasem dwucyfrową dynamikę wzrostu utrzymuje cały unijny rynek nowych samochodów osobowych. Z informacji Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wynika, że w styczniu (to najnowsze dane) liczba rejestracji wzrosła r/r o 12,1 proc. zbliżając się do 852 tys. Bardzo dobrym wynikiem zakończył pierwszy miesiąc tego roku rynek niemiecki, gdzie sprzedaż podskoczyła o prawie jedną piątą do 213,6 tys. aut. O jedną dziesiątą do prawie 142 tys. samochodów powiększył się rynek włoski, o niewiele ponad 9 proc. zwiększył się popyt we Francji. Na tym tle bardzo dobrze prezentowała się styczniowa sprzedaż w Polsce, która w ujęciu rocznym zwiększyła się o 22,1 proc. do 42,8 tys. samochodów. Wzrost sprzedaży nowych aut w Europie będzie napędzał polski rynek wtórny, opierający się głównie na prywatnym imporcie, przede wszystkim z Niemiec. Potwierdzają to już dane Samaru za luty: w ubiegłym miesiącu zarejestrowano prawie 79,2 tys. sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i lekkich dostawczych. To wzrost r/r o 37,4 proc. i najwyższy wynik od października 2021 roku.

Czytaj więcej Tu i Teraz Amerykański producent samochodów elektrycznych na skraju bankructwa Fisker ma kłopoty. Amerykański producent samochodów elektrycznych pilnie potrzebuje pieniędzy i szuka dużego partnera motoryzacyjnego. Nissan może być zainteresowany.

Według raportu AAA Auto opartego na danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w lutym 2024 r. w Polsce oferowano nieco ponad 240 tys. aut z drugiej ręki. To znacznie więcej niż w tym samym miesiącu przed rokiem, kiedy liczba aut używanych wystawionych na sprzedaż wynosiła 164,8 tys.